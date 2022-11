Nevladne organizacije / »Ste glas ranljivih in šibkih«

Nevladne organizacije imajo, poleg pomembne servisne vloge, tudi nenadomestljivo zagovorniško vlogo

Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik

© Tamino Petelinšek / STA

Letošnja nacionalna konferenca nevladnih organizacij v organizaciji Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) naslavlja spletne, medijske in fizične napade na nevladne organizacije doma in v tujini. Zbrane je uvodoma nagovorila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Kot je povedala ministrica, imajo nevladne organizacije, poleg pomembne servisne vloge, tudi nenadomestljivo zagovorniško vlogo. "Ste glas ranljivih in šibkih," je poudarila in predstavila nekaj načrtov vlade na tem področju. Spomnila je, da so se koalicijski partnerji zavezali k ničelni toleranci do sovražnega govora in diskriminacije in že potrdila spremembo kazenskega zakonika v tej smeri.

"Proti diskriminaciji in sovražnemu govoru se bomo borili tudi z izvedbo kampanj, preventivnih medkulturnih programov in dopolnitvami učnih načrtov," je dejala. Na ministrstvu v ta namen že pripravljajo javni razpis za krepitev civilnodružbenega prostora in spodbujanje sodelovanja državljanov v procesih odločanja.

"Ker vemo, da v nevladnih organizacijah deluje veliko strokovnjakov in znajo nevladne organizacije hitro zaznati potrebe ljudi, vas bomo sistematično vključevali v procese odločanja in s tem zagotovili obstoj varovalk, da se scenarij sistematičnega rušenja pravne države ne ponovi," je dodala ministrica.

"Ker vemo, da v nevladnih organizacijah deluje veliko strokovnjakov in znajo nevladne organizacije hitro zaznati potrebe ljudi, vas bomo sistematično vključevali v procese odločanja in s tem zagotovili obstoj varovalk, da se scenarij sistematičnega rušenja pravne države ne ponovi."



Sanja Ajanović Hovnik,

ministrica za javno upravo

Ob koncu se predstavnikom nevladnih organizacij, civilne družbe, zahvalila za njihova dosedanja prizadevanja za ustvarjanje boljše družbe.

Ministrstvo v letu 2023 predvideva objavo treh javnih razpisov, financiranih iz Sklada za razvoj nevladnih organizacij. Prvi bo objavljen predvidoma februarja, in sicer za sofinanciranje projektov za krepitev civilnodružbenega prostora in spodbujanje sodelovanja državljanov v procesih odločanja.

Govorke in govorci na konferenci sicer razpravljajo o tem, kako se pred sovražnim govorom in fizičnimi napadi braniti, kako in kdaj nanje učinkovito odgovoriti in kako jih komunicirati.