Golob / »Dokler imajo Ukrajinci voljo do vojaške obrambe, je naša moralna dolžnost, da jih podpiramo«

Dokler imajo Ukrajinci voljo do vojaške obrambe, je naša moralna dolžnost, da jih podpiramo, je na novinarski konferenci po prvi seji Sveta za nacionalno varnost (SNAV) v mandatu nove vlade dejal premier Robert Golob. "Mi nimamo pravice, da bi jim vsiljevali mir za vsako ceno proti njihovi volji," je dodal predsednik republike Borut Pahor.

Kot je pojasnil premier Golob, je bil Svet za nacionalno varnost enoten v oceni glede podpore ukrajinskemu ljudstvu pri uveljavljanju pravice do samoobrambe. Pahor pa je poudaril, da se bo mirno reševanje sporov nadaljevalo takrat, ko se bo za to odločilo ukrajinsko ljudstvo in njegova zakonita oblast.

"V Sloveniji ne zaznavamo nobenega povečanega obsega tveganja ali ogroženosti, so pa razmere v Ukrajini kritične, zlasti zaradi ruskih napadov na ukrajinsko civilno energetsko infrastrukturo," je po seji še dejal Golob. Ocenil je, da je cilj tovrstnih napadov izčrpati voljo naroda do obrambe.

Premier je še povedal, da bo Slovenija sodelovala pri programu urjenja ukrajinskih oboroženih sil, ki se bo izvajalo zunaj Slovenije. Pojasnil je, da trenutno potekajo usklajevanja z zavezniki in izrazil prepričanje, da bo parlament sodelovanje Slovenije v programu v prihodnje tudi potrdil.

Tako Pahor kot Golob sta izpostavila pomen enotnosti pri sprejetju sklepov na seji Sveta za nacionalno varnost. "To daje največjo možno podporo prizadevanjem Ukrajine in ukrajinskega ljudstva," je dejal Golob.

Pahor je dodal, da je pomembno obvarovati politično enotnost glede odnosa do ruske agresije na Ukrajino. Ključnega pomena je, "da smo del enotnosti zahodnega sveta pri soočanju z varnostnimi, političnimi in gospodarskimi grožnjami," je še povedal predsednik republike.

Predsednik NSi in nekdanji obrambni minister Matej Tonin je na novinarski konferenci spomnil, da se v zadnjem času v Sloveniji pojavljajo pozivi, da naj se sprte strani usedejo za pogajalsko mizo. "To ni tako preprosto, kot si nekateri predstavljajo. Če se Ukrajina neha boriti, pride do kapitulacije. Če se Rusija neha boriti, pa imamo mir," je opozoril.

"Šele takrat, ko bo Rusija ocenila, da vojaško ne more napredovati na bojišču, bo nastopila prava pripravljenost, da se na diplomatskem parketu sklene mirovna pogodba in s tem tudi trajen mir," je poudaril in hkrati izrazil zadovoljstvo, da je zdajšnja vlada nadaljevala z vojaško in humanitarno pomočjo Ukrajini.

