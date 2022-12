Zaradi jugoslovanske zastave si je prislužil prekršek

Hrvaški državljan je dejal, da njega osebno žalijo ustaške zastave, ki jih razobešajo nekateri v kraju, v katerem živi že 20 let, da pa "samo molči in trpi"

V torek, 29. novembra, ko se je v nekdanji Jugoslaviji proslavljal dan republike, je prebivalec kraja Jakšić blizu Požege na Hrvaškem svoje sosede vznemiril, ker je na svojo hišo izobesil zastavo nekdanje skupne države. Poklicali so policijo, ki mu je izdala odločbo o prekršku zaradi "žalitve moralnih občutkov državljanov", poročajo hrvaški mediji.

V pogovoru za hrvaški Plusportal je 47-letni Velimir Meničan, lastnik za nekatere sosede sporne zastave, povedal, da z izobešanjem jugoslovanske zastave ni nikomur želel ničesar dokazati niti sporočiti. Izobesil jo je zase, ker spoštuje državo, v kateri se je rodil in rasel. "Zaradi te države sem takšen človek, kot sem in od svoje preteklosti ne morem pobegniti," je dejal ter izpostavil, da zato spoštuje Socialistično federativno republiko Jugoslavijo (SFRJ), ki za nekatere ni bila v redu, zanj pa je bila.

Sporov s sosedi doslej ni imel, zato tudi ne ve, zakaj so ga prijavili policiji, je povedal. Napovedal je, da bo prihodnje leto na dan republike zastavo znova izobesil.

Povedal je, da njega osebno žalijo ustaške zastave, ki jih razobešajo nekateri v kraju, v katerem živi že 20 let, da pa "samo molči in trpi". "Tudi oni so ljudje, pa naj jih izobešajo, če za to čutijo potrebo, vendar jih jaz ne maram gledati in jih ne gledam, zato me ne morejo užaliti," je dejal.