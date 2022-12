»Z mladimi se je treba odkrito pogovarjati o spolnosti, kajti ljudje smo spolna bitja«

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjajo, da se morajo odrasli aktivno vključiti v področje spolne vzgoje otroka, drugače bo ta prepuščena okolju

Po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je naloga odraslih seznaniti se s tveganji ter se aktivno vključiti tudi v področje spolne vzgoje otroka, ki bi sicer bila prepuščena agresivnosti okolja, tudi spletne pornografije.

"Izpostavljenost vsebinam, ki niso ustrezne njegovi starosti in razvojni stopnji, lahko pomembno zaznamuje odraščajočega otroka ali mladostnika," opozarjajo na NIJZ, kjer so na svojih spletnih straneh objavili tudi druga opozorila in informacije o tej temi.

Statistika kaže, da v prostem času internet prekomerno, torej več kot tri ure dnevno, uporablja najmanj vsak tretji od 15- do 19-letnik, vsak četrti od 20- do 24-letnik, vsak sedmi od 25- do 29-letnik in vsak deseti od 30- do 34-letnik.

NIJZ

Prekomerna uporaba interneta, družbenih omrežij, videoiger, iger na srečo in pornografije se lahko sčasoma razvije v (nekemično) zasvojenost. V primeru, da so težave in stiska velike, je pomembno pravočasno poiskati pomoč. V okviru progama MIRA je zaživel interaktivni iskalnik, kjer lahko ljudje poiščejo obliko pomoči ali podpore, ki najbolje ustreza njihovim potrebam in geografski lokaciji.

To velja tudi za zasvojenost s spletno pornografijo. "Z mladimi se je treba odkrito in iskreno pogovarjati o spolnosti, kajti ljudje smo spolna bitja. V času mladostništva je spolnost ena izmed pomembnih tem," je pojasnila Franja Gros iz Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout.

Z internetom je pornografsko gradivo danes veliko lažje dostopno in tako pride v kontakt z njim vse več mlajših otrok, ki pa še ne razumejo posledic pornografskega gradiva. Strokovnjaki ugotavljajo, da se več kot polovica ogledov pornografije odvija na pametnih telefonih, velik del otrok pa pride v stik s pornografijo na spletu, še preden dopolnijo deset let, a se o tem ne pogovarjajo doma.

Franja Gros,

Center pomoči pri prekomerni rabi interneta Logout

Težava je po navedbah Logouta v tem, da pornografija ustvarja nerealna prepričanja o spolni praksi in odnosih, vodi do preokupiranosti ali celo zasvojenosti s spolnostjo, pozitivnega prepričanja o priložnostnih spolnih odnosih, napačnih prepričanj o spolnih vlogah, slabe telesne samopodobe ter normalizacije ekstremnih in nasilnih prizorov.

Zelo razširjeno med mladimi je pošiljanje in prejemanje golih fotografij in videov, kar lahko vodi do hudih psiholoških posledic. Na Logoutu imajo tudi več primerov mladoletnih posameznikov, ki so bili žrtve groominga oziroma spoznavanja ljudi prek spleta, kar lahko vodi do spolnega izkoriščanja.

Eden od pomembnih naukov za uporabnike spleta je zato, kako prepoznati pravo prijateljstvo. "Kajti včasih tudi, ko je prijava že na policiji, mladostniki še ne prepoznajo, da so bili žrtve zlorabe, ampak se celo čutijo krive, da so osebo izdali in izgubili prijateljstvo," pojasnjujejo v Logoutu.