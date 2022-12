Ministrica Bobnar odhaja?

Ali premier notranji ministrici res očita, da ne uresničuje predvolilnih obljub?

Tatjana Bobnar, ministrica za notranje zadeve

Če bi še nedavno spraševali, kateri ministrici ali ministru se maje stolček, ker ne izpolnjuje predvolilnih obljub – še posebej tistih o prelomu z nezakonitimi praksami prejšnje vlade, očiščenju sistema in ponovni vzpostavitvi vladavine prava – potem bi res čisto nazadnje pomislili na ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar. Nenazadnje je bila nedavno interpelirana s strani opozicije prav zato, ker (tudi) na področju migracij zagovarja strogo spoštovanje domače in mednarodne zakonodaje in s tem človekovih pravic. A kljub temu se zdi, da je prihodnost Tatjane Bobnar negotova.

Pred dnevi je morala predlagati podaljšanje mandata vršilca dolžnosti generalnemu direktorju policije Boštjanu Lindavu, ker se njen predlog, da se ga imenuje za polni mandat, nikakor ne znajde na dnevnem redu vlade. Razpis je že davno mimo, Lindava je potrdil uradniški svet – a predsednik vlade Robert Golob ga ne želi imenovati za polni mandat. Mediji so v tem videli nezaupnico s strani premiera Roberta Goloba in namigovali, da ministrici zameri, ker sama ministrstva ni dovolj očistila Janševih kadrov, Lidnav pa policije. Predsednik vlade naj bi torej neaktivnost glede teh tem zameril ravno ministrici, ki je skorajda edina pokazala resno voljo in tudi določene rezultate za očiščenje sistema, prelom z nezakonitimi praksami in nadaljnje delo v skladu z zakonodajo in ustavo. A ta očitek je neprepričljiv, privlečen za lase.

Nenazadnje je kar nekaj vodstvenih kadrov v policiji, ki jih je tja imenovalo prejšnje vodstvo policije, izgubilo službo. In sicer na podlagi dokazanih nepravilnosti in kršitev zakonov. Lindav je ob (prvem) imenovanju za vršilca dolžnosti konec junija letos v intervjuju za Mladino dejal takole: »Kar pa se tiče premeščanj ljudi, se v nasprotju s svojimi predhodniki trudim spoštovati določila zakona o organiziranosti in delu v policiji, zakona o javnih uslužbencih in kolektivne pogodbe za policijo. Moje vodilo je, da mora vsaka zadeva imeti pravni temelj, pravno podlago.« Njegovo sporočilo je bilo jasno: pri kadrovanju znotraj policije ne bo počel tega, kar je počela prejšnja vlada in je med večino policistov ter v strokovni in siceršnji javnosti naletelo na neodobravanje. Gibanje Svoboda je tako močno zmagalo na volitvah tudi zato, ker so zagotavljali, da bodo ponovno uvedli spoštovanje demokratičnih vrednot, zakonodaje in ustave.

Dejstvo je, da policije ne bo mogoče »popraviti« na hitro in čez noč, kot je bila »pokvarjena«. No, razen, če si trenutna vlada na čelo notranjega ministrstva imenuje svojega Hojsa, ta pa na čelo policije svojega Olaja. A to bi bilo ravnanje, ki so ga volivci na volitvah enkrat že množično zavrnili.

Ministrica Bobnar se je na vse to, kar se dogaja v zakulisju, zdaj pa je prestopilo tudi v medije, odzvala s sporočilom za javnost, v katerega je zapisala dolg seznamom aktivnosti, ki da jih je sama sprovedla na ministrstvu glede postopanj prejšnjega vodstva, predvsem v luči policijskih aktivnosti na protestih. In sicer, da je predlagala umik soglasja za odškodninske tožbe zoper domnevne organizatorje protivladnih protestov, odredila najobsežnejši strokovni nadzor v zgodovini ministrstva glede ravnanja policije na protestih, Hojsove usmeritve policiji za šikaniranje protestnikov nadomestila z demokratičnimi usmeritvami, zaradi zlorab prisilnih sredstev na tožilstvo podala prijave …

Aktualna ministrica za notranje zadeve je nekdanja generalna direktorica Policije

Ob tem je še dodala, da je glavno vodilo pri delu ministrstva »preprečiti vpliv politike na delo policije, tudi pri pripravi sprememb zakona o nalogah in pooblastilih policije. S tem želimo med drugim zagotoviti učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti, in natančneje urediti posamezne mehanizme nadzora nad njenim delom. Predvsem pa želimo preprečiti vpliv politike v povezavi z uporabo prisilnih sredstev in tudi zamejiti oziroma natančneje urediti uporabo prisilnih sredstev, ko govorimo o uporabi zoper množico«.

