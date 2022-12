Drugi krog županskih volitev / Arsenovič ostaja, Šrot odhaja

Nedeljski drugi krog lokalnih volitev je prinesel župana še v 47 občinah, od tega šestih mestnih. V slednjih sta slavila dva aktualna župana mestnih občin, med drugim je stolček uspelo obdržati mariborskemu županu Saši Arsenoviču. Največje presenečenje pa je drugi krog prinesel v Celju, kjer se s čela občine po 24 letih poslavlja Bojan Šrot.

Volivci so v nedeljskem drugem krogu lokalnih volitev izbirali župana v občinah, kjer v prvem krogu nihče od kandidatov ni dobil večine glasov.

Drugi krog lokalnih volitev je med drugim potekal tudi v šestih od 12 mestnih občin. Po do zdaj preštetih glasovnicah, a še neuradnih izidih, sta danes slavila dva aktualna župana mestnih občin, in sicer v Mariboru in Kranju, medtem pa so volivci v Celju, Novi Gorici, Krškem in Murski Soboti izvolili nove prve može mestnih občin.

V Mariboru brez sprememb

Županski položaj v Mestni občini Maribor je v drugem krogu uspelo obdržati dosedanjemu županu Arsenoviču, ki so mu volivci po delnih neuradnih izidih z 61 odstotki podpore danes podelili še drugi mandat na čelu občine. "Prepričan sem, da so volivci prepoznali, da mislimo resno, da delamo hitro in učinkovito, tako da bo na koncu bolje za vse," je povedal v prvi izjavi po objavi izidov.

Arsenovičev protikandidat Franc Kangler, ki je v mestu ob Dravi že županoval med letoma 2006 in 2012, je prejel 39 odstotkov podpore. Voljo ljudstva je treba spoštovati, rezultat bo sprejel, je dejal. Kljub razočaranju napoveduje, da ostaja v politiki, rezultat pa pripisuje polarizaciji družbe.

Presenečenje v Celju

Za največje presenečenje nedeljskega drugega kroga lokalnih volitev pa so poskrbeli volivci v Celju. Po 24 letih se namreč s celjskega prestola poslavlja Bojan Šrot, saj se je s 57,8 odstotki podpore na županski stolček zanesljivo zavihtel Matija Kovač. Šrot je medtem prejel 42,2 odstotka glasov.

Bojan Šrot se z mesta župana poslavlja po 24 letih.

Kovač je v prvem odzivu dejal, da je presenečen nad visokim deležem podpore, ki so mu jo namenili občani. Po njegovem mnenju so dali jasen znak, da je čas za spremembe. Tudi Šrot je v prvem odzivu ocenil, da so si ljudje očitno zaželeli sprememb. Prepričan pa je, da za sabo pušča odlično dediščino.

Menjava tudi v Novi Gorici

Za spremembo na čelu občine so se volivci odločili tudi v Mestni občini Nova Gorica, kjer so štiriletni mandat s 55,9-odstotno podporo podelili Samu Turelu. Ta je v prvem odzivu napovedal, da da bodo z ekipo enako intenzivno, kot so se podali v kampanjo, začeli tudi delo v občini.

Dosedanji župan Klemen Miklavič pa je po delnih neuradnih rezultatih dobil 44,1 odstotka glasov. Ocenjuje, da je pomembno, da se mesto še naprej razvija. Kot je dodal, bo novemu županu vedno na voljo in če ga bo Turel potreboval, bo na razpolago z vsemi izkušnjami.

V Kranju vse po starem

V Kranju sprememb na čelu občine ne bo. Volivci so drugi zaporedni mandat pričakovano namenili dosedanjemu županu Matjažu Rakovcu, ki je prepričljivo slavil s skoraj 71 odstotki glasov volivcev. Njegov protikandidat Ivo Bajec je prejel 29 odstotkov glasov.

Po oceni Rakovca so ljudje prepoznali, da ima njegova ekipa resno namero prenoviti Kranj, da bo ta spet postal prava prestolnica Gorenjske. Bajec medtem zatrjuje, da nad izidom ni razočaran. Poudarja, da je pripravljen na sodelovanje z Rakovcem v dobro Kranja.

Kaj pa drugod?

Sodelovanje napovedujeta tudi oba kandidata, ki sta se pomerila za stolček na čelu Murske Sobote. Novoizvoljeni župan Damjan Anželj je po razglasitvi rezultatov povedal, da je zmaga šele začetek ter da si želi tvornega sodelovanja z vsemi, v mestnem svetu pa sestavo koalicije, ki bo prepoznala dobre razvojne projekte, ki štrlijo iz povprečja.

Njegov protikandidat Andrej Mešič napoveduje tvorno sodelovanje v dobro občine. Anželj je sicer slavil s 64,8 odstotki podpore, Mešič pa je dobil 35,2 odstotka glasov.

Na čelo najmlajše mestne občine Krško pa se je po delnih neuradnih rezultatih s 55,2 odstotka podpore zavihtel Janez Kerin. V prvem odzivu za STA je dejal, da je nad izidom drugega kroga navdušen. Zmago pripisuje naporom in dobremu delu svoje ekipe. "Da smo se borili za vsak glas in za vsakega našega volivca v naši mestni občini", je poudaril.

Njegov protikandidat nekdanji poslanec Dušan Šiško, ki je prejel nekaj manj kot 44,8 odstotka glasov, je po porazu najprej čestital Kerinu. Predvolilno kampanjo v prvem in drugem krogu je ocenil kot korektno in pošteno. Glede sodelovanja v občinski koaliciji je menil, da je to odvisno od nasprotne strani in njenega morebitnega vabila.

Največ novih županov ima SD

V drugem krogu lokalnih volitev je bilo sicer ponovno izvoljenih največ županov, ki so se za položaj potegovali s podporo volivcev, takšnih je bilo 35. Med posameznimi strankami je bila danes s štirimi izvoljenimi župani najuspešnejša SD, po skupnem številu županov, izvoljenih v prvem in drugem krogu, pa s 15 župani vodi SLS.

Predsednik stranke Marko Balažic je ob tem ocenil, da je SLS kljub praskam še vedno najuspešnejša stranka na lokalnih volitvah. To je po njegovih besedah dobra popotnica.

Največja vladna stranka Gibanje Svoboda, ki na lokalnih volitvah nastopa prvič, je po zbirnih neuradnih podatkih občinskih volilnih komisij, objavljenih na spletni strani državne volilne komisije, v drugem krogu županskih volitev dobila dva župana. V Izoli je slavil Milan Bogatič, v Novi Gorici pa Samo Turel.

Predsednica SD Tanja Fajon je zadovoljna z delnimi neuradnimi izidi drugega kroga lokalnih volitev. Kot je poudarila v izjavi za STA, je stranka po številu novoizvoljenih županov v samem vrhu med parlamentarnimi strankami, zadovoljna je tudi, da je SD obdržala enako število mestnih občin kot pred štirimi leti. "To je pomembno sporočilo za stranko SD, da smo si opomogli po državnozborskih volitvah," je poudarila.

V imenu Levice pa je volilni razplet stranke komentirala Asta Vrečko. Ocenila je, da je zmaga Matije Kovača velika sprememba za Celje. Je tudi odraz tega, da si želijo Celjani vključujoče in moderne mestne politike, ne pa politike, kjer o vsem odloča ozek krog ljudi, je poudarila za STA.