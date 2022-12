Drugi krog županskih volitev / Najmlajši župan ima 29 let, najstarejši 76

Med novoizvoljenimi župani je najstarejši Franc Mužič, "večni" župan občine Brda, najmlajši pa Denis Tamaško, ki bo prevzel vodenje občine Hodoš

© Facebook

Med novoizvoljenimi župani je najstarejši 76-letni Franc Mužič, "večni" župan občine Brda, ki bo nastopil že osmi mandat. Najmlajši je Denis Tamaško, ki bo z 29 leti prevzel vodenje občine Hodoš.

Najmlajši župan, ki je bil izvoljen v nedeljskem drugem krogu županskih volitev, je 32-letni Alen Červ, ki bo prevzel vodenje občine Tolmin. Tamaško pa je najmlajši od županov, ki so bili izvoljeni v prvem in drugem krogu lokalnih volitev skupaj. Skupno 11 županov pa je starih 35 let ali manj.

Poleg Mužiča kot najstarejšega izvoljenega župana, ki je bil sicer izvoljen v drugem krogu, jih več kot 70 let šteje še šest.