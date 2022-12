Nagrade Kennedyjevega centra / Med prejemniki tudi U2 in George Clooney

Ameriški predsednik Joe Biden je sprejel letošnje dobitnike nagrad za življenjsko delo Kennedyjevega centra za uprizoritvene umetnosti v Washingtonu

Ameriški predsednik Joe Biden je v nedeljo v Beli hiši sprejel letošnje dobitnike nagrad za življenjsko delo Kennedyjevega centra za uprizoritvene umetnosti v Washingtonu, kasneje pa se jim je pridružil na podelitvi skupaj s podpredsednico ZDA Kamalo Harris. Nagrade so dobili Gladys Knight, U2, George Clooney, Tania Leon in Amy Grant.

Biden je pohvalil umetniške dosežke filmskega igralca Georgea Clooneyja, pa tudi njegov dobrodelni aktivizem, med drugim aktivnosti za pomoč družinam žrtev terorističnih napadov 11. septembra 2001 in kampanjo proti orožju.

Clooney je kasneje na rdeči preprogi pred Kennedyjevim centrom dejal, da je med odraščanjem gledal tovrstne podelitve po televiziji, zato si šteje v posebno čast, da je lahko postal del druščine nagrajencev, med katerimi sta denimo Jane Fonda in Paul Newman.

Nadalje je predsednik ZDA skupino U2 označil za irske poete, ki so spremenili svet. Ob tem je dejal, da je danes preveč sovraštva, jeze in delitev, tako v Ameriki kot po svetu. Pevec skupine U2 Bono je sicer znan po dobrodelnosti in aktivizmu na področju boja proti aidsu in revščini.

Biden je nato zagotovil, da ima na svojem iPhonu vse pesmi Gladys Knight, ki ji v ZDA pravijo cesarica soul glasbe, pohvalil glas izvajalke krščanske glasbe Amy Grant kot resnični božji dar, za skladateljico in dirigentko Tanio Leon pa je dejal, da je uvedla nove tone v dušo naroda.

"Ko so naznanili nagrajence, nisem pričakovala nič posebnega, ker sem že večkrat sodelovala s Kennedyjevim centrom pri podelitvah s svojo glasbo. Ko sem izvedela, da sem med nagrajenci, sem bila povsem osupla," je dejala 79-letna Pulitzerjeva nagrajenka Leon, ki je leta 1967 prišla v ZDA kot begunka iz Kube.

Kennedyjev center vsako leto počasti različne osebnosti zaradi njihovega umetniškega vpliva na ameriško kulturo.

