Donald Trump / »Naši veliki ustanovitelji ne bi podprli lažnih in prevarantskih volitev«

Nekdanji predsednik ZDA pod plazom kritik zaradi pobude za ukinitev delov ameriške ustave

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump, ki še vedno vztraja pri trditvah, da so bile predsedniške volitve leta 2020 ukradene, je ponovno izpostavljen kritikam s strani predstavnikov demokratske in republikanske stranke, ker je pozval k ukinitvi nekaterih delov ameriške ustave.

Trump je na svojem družbenem mediju objavil, da tako velika prevara, kot se je zgodila leta 2020, zahteva odpravo vseh pravil in členov, tudi tistih v ustavi. "Naši veliki ustanovitelji ne bi želeli in ne bi podprli lažnih in prevarantskih volitev," je zapisal nekdanji predsednik ZDA.

Bodoči vodja demokratov v predstavniškem domu Hakeem Jeffries je Trumpovo izjavo na televiziji ABC označil kot nenavadno in ekstremistično in dodal, da se bodo morali republikanci odločiti, ali bodo še naprej podpirali njegove nedemokratične in ekstremistične poglede.

Doslej ni še nihče odkril nobenega dokaza, da bi Trump izgubil volitve proti trenutnemu predsedniku Joeju Bidnu zaradi prevar, čeprav je v to prepričal svoje podpornike. Tokrat naj bi z izjavo o ukinitvi delov ustave spet šel predaleč, kot že v preteklosti s ščuvanjem svojih podpornikov k napadu na kongres.

"Ameriška ustava je sveti dokument, ki že več kot 200 let jamči prevlado svobode in vladavine prava. Napad na ustavo je v nasprotju z dušo naše države."



Andrew Bates,

tiskovni predstavnik Bele hiše

"Popolnoma nasprotujem Trumpovi izjavi in jo obsojam," je za CBS izjavil vodilni republikanec v odboru za obveščevalne dejavnosti predstavniškega doma kongresa Mike Turner iz Ohia in dodal, da bi morala ta izjava igrati vlogo pri tem, koga bodo republikanski volivci izbrali za svojega predsedniškega kandidata.

Bodoči kongresnik iz New Yorka Mike Lawler pa je za CNN dejal, da bi se morali prenehati osredotočati na pretekle volitve. "Ustavo imamo zato, da ščiti vse Američane. Mislim, da bi bilo pametno, da bi se nekdanji predsednik bolj osredotočal na prihodnost, če želi spet kandidirati," je dejal Lawler.

Trump je na idejo o ukinitvi ustave prišel po tem, ko je novi lastnik Twitterja Elon Musk izjavil, da bo razkril, kako je Twitter pod prejšnjim vodstvom zatiral svobodo govora pred volitvami 2020. Menda naj bi prikrivali zgodbe o Bidnovem sinu Hunterju in njegovih sumljivih poslih, česar pa Musk za zdaj ni dokazal.

Bela hiša se je medtem na Trumpovo izjavo odzvala z opozorilom, da države in ustave ne moreš imeti rad le takrat, ko zmagaš. "Ameriška ustava je sveti dokument, ki že več kot 200 let jamči prevlado svobode in vladavine prava. Napad na ustavo je v nasprotju z dušo naše države," je sporočil tiskovni predstavnik Andrew Bates.

