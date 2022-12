Zelenski / »Imamo nekaj, česar okupator nima«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Ukrajincem dejal, da morajo narediti vse, da preživijo zimo, ne glede na to, kako huda je

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo v pričakovanju hladne zime Ukrajince pozval k vztrajnosti in odpornosti v luči ruskih napadov na ukrajinsko kritično infrastrukturo. Ukrajinski generalni tožilec Andrij Kostin pa je opozoril na drastično povečanje spolnega nasilja ruskih vojakov tekom invazije.

"Sovražnik upa, da bo zimo uporabil proti nam, da bosta zimski mraz in stiska del njegovega terorja. Narediti moramo vse, da preživimo zimo, ne glede na to, kako huda je," je v svojem nagovoru v nedeljo dejal Zelenski in hkrati poudaril, da morajo Ukrajinci sedaj biti bolj vzdržljivi in enotni kot kdaj koli prej, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Priznal je, da ima Rusija prednost pri raketah in artileriji. "Vendar pa imamo nekaj, česar okupator nima in ne bo imel. Varujemo svoj dom in to nam daje največjo možno motivacijo," je dodal.

Britansko obrambno ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da podpora ruske javnosti vojni v Ukrajini občutno upada in se pri tem sklicevalo na nedavno poročilo neodvisnega ruskega medija, ki naj bi imel dostop do podatkov, ki jih zbira ruska zvezna zaščitna služba za notranjo uporabo.

"Podatki so pokazali, da 55 odstotkov Rusov podpira mirovne pogovore z Ukrajino, le 25 odstotkov pa jih podpira nadaljevanje konflikta," je sporočilo ministrstvo, ne da bi navedlo ruski medij. "Ker Rusija v naslednjih mesecih verjetno ne bo dosegla večjih uspehov na bojišču, bo za Kremelj vse težje ohraniti celo tiho odobravanje vojne med prebivalstvom," so še dodali.

Ukrajinski generalni tožilec Andrij Kostin pa je za francoski časnik Ouest-France in današnjo izdajo več nemških časnikov, ki so del medijske skupine Funke, opozoril na drastično povečanje spolnega nasilja ruskih vojakov v okviru invazije na Ukrajino, pri čemer so po njegovih besedah med žrtvami posamezniki vseh spolov in starostnih skupin.

Ruske vojake je obtožil, da namerno uporabljajo spolno nasilje, da bi ponižali Ukrajince. "V številnih primerih ruski vojaki ljudi posiljujejo, mučijo in nato ubijejo. Pogosto se posilstva dogajajo vpričo sorodnikov in otrok," je opozoril in dodal, da so posilstva pogosto ukazali poveljniki ruskih sil ali pa so tovrstna grozodejstva vsaj podpirali.

Tudi direktor nemške podružnice organizacije Human Rights Watch Wenzel Michalski je opozoril na sistematičen pristop k nasilju, ko gre za rusko invazijo na Ukrajino. "Grozodejstva nad civilisti so del vojne taktike ruskih sil v Ukrajini. Nasilnih dejanj, ki jih zagrešijo vojaki, vključno s posilstvi, ruski politični voditelji in vojska ne kaznujejo," je dejal.

Po podatkih ukrajinskega generalnega tožilca je bilo v Ukrajini od začetka vojne pred približno devetimi meseci ubitih skoraj 8500 civilistov, med njimi 440 otrok, več kot 11.000 civilistov pa je bilo ranjenih.

iFoVrmIkRz0