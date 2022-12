Novoizvoljeni župan Celja / Matija Kovač: »Lokalna politika ni zelo ideološka«

Kovač poudarja, da je v mestnem svetu dobro sodeloval z vsemi strankami in da nima nobenih zadržkov do sodelovanja z desnico

Novi celjski župan Matija Kovač

Novi celjski župan Matija Kovač se je na volitve odpravil brez svoje ali strankarske liste, so ga pa nekatere pred drugim krogom podprle. Kot pravi, mu je odprt slog delovanja celjskega mestnega sveta brez formalnih koalicij blizu, zato bi si na enak način želel mesto voditi tudi sam. Za STA je povedal še, da nasprotuje projektu visečega mostu.

"Glede na to, da poznam sestavo mestnega sveta in mestne svetnike, ki jim je mar za Celje in so sodelovalni ljudje, pričakujem in upam, da bodo sprejeli mojo povezovalno držo in bomo lahko na tak način sestavili stabilno delovanje v naslednjem mandatu," je dejal 33-letni arhitekt z osemletnimi izkušnjami v lokalni politiki.

Zadnja dva mandata je bil namreč novi celjski župan mestni svetnik Levice, česar tudi v tej kampanji ni skrival, vseeno pa se je v županski boj podal kot neodvisni kandidat s podpisi volivcev. Pred drugim krogom sta ga podprli Gibanje Svoboda, z osmimi svetniki druga najmočnejša lista v mestnem svetu, in Lista za Celje, ne pa tudi SD na mestni ravni, od koder so sporočili, da na podlagi pogovorov, ki so potekali s Šrotom in Kovačem, nihče od njiju ni pričakoval njihove podpore.

"V mestnem svetu sem dobro sodeloval z vsemi strankami. Bistveno se mi zdi, da se pogovarjamo o argumentih in vsebini. Lokalna politika ni zelo ideološka, saj v njej delujemo predvsem Celjani, ki imamo interese za urejanje komunalnega področja in družbenega življenja v mestu, zato sam nimam nobenih zadržkov do sodelovanja s kolegi iz desne politične opcije," je dejal Kovač.

Matija Kovač,

novoizvoljeni župan Celja

Kot je dodal, ne izključuje niti sodelovanja s Celjsko županovo listo odhajajočega župana Bojana Šrota, ki si bo verjetno zdaj morala spremeniti ime, še vedno pa z devetimi mandati ostaja najmočnejša svetniška skupina.

Med projekti, ki se jih namerava najprej lotiti, je, glede na to, da prihaja novo leto, prva stvar proračun, ki ga sam še ni videl in ga bo po njegovih besedah potrebno temeljito pregledati.

Eden od največjih izzivov bo tudi občinski prostorski načrt, katerega sprejetje si obeta v naslednjem letu. Kot poudarja, bo pri tem potrebna široka in obsežna komunikacija z občani, zato bo prav to verjetno njihovo osrednje delo v prvem letu mandata.

Na vprašanje STA, ali namerava uresničiti projekt odhajajočega župana s postavitvijo visečega mostu v knežjem mestu, je odvrnil, da to ni bil nikoli projekt, ki bi mu bil naklonjen. Še več, ves čas mu je jasno in glasno nasprotoval, zato bi bilo do njegovih volivcev verjetno nekorektno, če bi z njim nadaljeval.

Najprej se namerava pozanimati, kako je z denarjem, ki naj bi bil namenjen izključno za to investicijo, a po njegovih podatkih sredstva še niso dokončno namenjena za natanko ta projekt, zato se bodo potrudili, da jih preusmerijo v kakšno drugo bolj "mestotvorno" dejavnost, ki bi Celju prinesla drugačne razvojne potenciale.

Šrot je poraz sprejel pokončno in je nasledniku čestital za zmago, Kovač pa se dolgoletnemu županu zahvaljuje za vse, kar je naredil za mesto v zadnjih 24 letih.

"Celje je komunalno dobro urejeno mesto. Ni se nam treba ukvarjati z veliko težavami. Tudi zaradi opravljenega dela se lahko zdaj bolj posvetimo ciljnim področjem, ki so v tem trenutku v mestu morda razvojna težava," je še dodal novi župan, ki napoveduje tudi oživitev mestnega središča in več priložnosti za mlade.

