Župan Kranja / »Rak rana so tudi parkirišča«

Kranjski župan Matjaž Rakovec, ki so mu volivci v nedeljo zaupali drugi mandat na čelu občine, je med prioritetami izpostavil tudi nov dom upokojencev, borbo za gorenjsko bolnišnico, zelo hitro pa naj bi se lotili tudi problematike parkirišč

Kranjski župan Matjaž Rakovec, ki so mu volivci v nedeljo zaupali drugi mandat na čelu občine, namerava z delom nadaljevati tako kot doslej. Kot je povedal v pogovoru za STA, svoje ožje ekipe ne bo spreminjal, bo pa morda občina dobila novega podžupana. Želi si, da bi z novim mestnim svetom sodeloval tako dobro kot z dosedanjim.

Kot dejal Rakovec, sta bila dva tedna med obema krogoma volitev namenjena volilni kampanji, zato s predstavniki v mestni svet izvoljenih list in strank še ni uspel začeti pogovorov. Do 21. decembra, ko bo ustanovna seja novega mestnega sveta, pa bo, kot je napovedal, že opravil kar nekaj sestankov, tudi kar se tiče sestave posameznih komisij in odborov.

"Sedaj nas čaka kakšen mesec dela, da uskladimo vse želje in upanja o tem, kako bo naprej," je izpostavil.

Rakovec bo imel v mestnem svetu več svojih svetnikov z liste SD, ki je bila s sedmimi svetniškimi mesti zmagovalka volitev. Vendar glede na sestavo 33-članskega mestnega sveta težko reče, ali bo z novim svetom lahko delal lažje, enako dobro ali težje kot z dosedanjim. "V tem mandatu smo res delali dobro in želim si, da bi bilo sedaj enako," je dejal.

Poudaril je, da je sicer proti koncu mandata predvolilni čas odigral pomembno vlogo pri tem, da se je pojavilo nekaj nesoglasij oziroma da nekateri predlogi na zadnji seji mestnega sveta niso bili potrjeni. "Zdaj pa mislim, da bomo nadaljevali v dobro Kranja," je dejal in izpostavil, da je treba izpeljati ogromno projektov.

V kratkem namerava ponovno v obravnavo mestnemu svetu dati odlok o ustanovitvi občinskega stanovanjskega sklada in predlog za ureditev urbanih vrtov. Enako velja tudi za nekaj že pripravljenih investicij, v začetku marca pa računa tudi na rebalans letošnjega proračuna.

Matjaž Rakovec,

kranjski župan

O oblikovanju koalicije ne razmišlja. "Najprej se je treba pogovoriti, videti kakšne so želje posameznih skupin, potem pa potegniti potezo, za katero sem prepričan, da bo dobra za naslednja štiri leta," je dejal župan.

Svoje ožje ekipe ne namerava spreminjati. Zadovoljen je tako z delom podžupana Janeza Černeta kot z delom direktorja mestne uprave Bojana Veselinoviča. "Videli pa bomo, kako se bomo odločili glede novega podžupana, če bomo ugotovili, da ga sploh potrebujemo," je povedal Rakovec. V iztekajočem se mandatu sicer funkcijo drugega podžupana opravlja Robert Nograšek.

Rakovec meni, da bi bilo zelo dobro, da bi imeli podžupana, ki bi se intenzivno ukvarjal s krajevnimi skupnostmi. "Zelo sem zadovoljen s participativnim proračunom, s katerim smo dali veljavo krajevnim skupnostim. Vendar moramo to še nadgraditi in tudi v mestni upravi imeti ljudi, ki se bodo s tem intenzivno ukvarjali," je dejal župan.

V tem mandatu bo, kot je napovedal, potrebna tudi reorganizacija vodenja, da bo občina sledila misiji stotih podnebno nevtralnih in pametnih mest EU do leta 2030. "V vsak projekt moramo vdelati komponento, ki nas bo pripeljala do podnebne nevtralnosti," je izpostavil Rakovec in pojasnil, da bo podobno, kot so sedaj finance tiste, ki na koncu prižgejo zeleno luč za posamezen projekt, odslej tudi podnebna nevtralnost projekta zelo vplivala na to, ali ga bodo izpeljali ali ne.

Občino v prihodnjih letih sicer čaka vrsta projektov. Med njimi je ureditev poslovne cone Hrastje, za katero je Rakovec v petek podpisal pogodbo z ministrom za gospodarstvo o sofinanciranju ureditve infrastrukture v coni v višini 1,3 milijona evrov. "S tem projektom hitimo, da čim prej vložimo dokumentacijo za gradbeno dovoljenje," je povedal Rakovec.

Med prioritetami je izpostavil tudi satelitski urgentni center, projekt Severna vrata, nov dom upokojencev in borbo za gorenjsko bolnišnico. Rak rana so tudi parkirišča in kot je napovedal Rakovec, se bodo te problematike prav tako lotili zelo hitro.

Premiki se dogajajo tudi pri dogovorih za nov potniški terminal na železniški postaji. Poleg tega za štiri projekte računa na sofinanciranje iz 150 milijonov evrov vrednega petletnega razpisa za športno infrastrukturo. V tem mandatu bi lahko pripravili tudi potrebno dokumentacijo za izgradnjo koncertne dvorane, ki bi v roku osmih let lahko postala resničnost, je še povedal kranjski župan.

