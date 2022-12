Robert Golob / Do srede pričakuje pojasnila, kdo in kdaj je izvajal politični pritisk na policijo

Predsednik vlade Robert Golob je po sestanku z ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, razkril, da se strinjata v marsičem, razhajata pa se glede očitkov o politizaciji dela policije"

Robert Golob, premier / Tatjana Bobnar, notranja ministrica

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Robert Golob od v. d. generalnega direktorja policije Boštjana Lindava do srede pričakuje pojasnila, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj ali na policijo, vključno z ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.

Predsednik vlade se je z namenom dodatne razjasnitve obrnil na v. d. generalnega direktorja policije, da do srede, 7. decembra, pojasni, kdo in kdaj je v času mandata te vlade izvajal politični pritisk nanj osebno ali na policijo in njene predstavnike. Predsednik vlade je v. d. generalnega direktorja policije zaprosil tudi za pojasnila, ali je kdorkoli od ministrov, državnih sekretarjev in drugih funkcionarjev, vključno z ministrico za notranje zadeve, želel pridobiti informacije o konkretnih postopkih, ki jih vodi policija, oz. vplivati nanje, so zapisali.

Dopoldne se je sicer premier sestal z notranjo ministrico Tatjano Bobnar, s katero sta ugotovila, da "se strinjata v marsičem, razhajata pa se glede očitkov o politizaciji dela policije", so zapisali v premierjevem kabinetu.

Med drugim sta se pogovarjala tudi o migracijah, kjer ni bilo nobenih razhajanj, je ocenil Golob. Verjame, da je bilo na področju migracij celotno delovanje v zadnjih mesecih popolnoma ustrezno in da bo tudi naprej ustrezno, je dejal ob robu srečanja s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom na gradu Strmol.

"Dejstvo je, da ves čas zagovarjamo vse kadrovske premike zgolj in samo na podlagi strokovnih argumentov, na podlagi tehtnih analiz, seveda v skladu z delovnopravno zakonodajo, in nikoli in nikdar tega načela ne bom prekršil."



Boštjan Lindav,

vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije

Notranja ministrica Tatjana Bobnar se je sicer znašla v središču vse glasnejših ugibanj, da bi ob uveljavitvi sprememb zakona o vladi prišlo še do drugih menjav v Golobovi ministrski ekipi.

Bobnarjeva na vladi ni uspela ravno s predlogom za imenovanje Boštjana Lindava na mesto generalnega direktorja policije s polnim mandatom. Po vnovičnem imenovanju Lindava kot v. d. generalnega direktorja je ministrica v izjavi za medije pretekli petek poudarila, da se mora politika končati pred vrati generalnega direktorja policije. Na tem stališču pa bo vztrajala, četudi jo bo to stalo ministrskega mesta, je napovedala. Tako zahteven resor lahko po njenih besedah namreč vodiš le z ekipo, ki ji zaupaš. "Ne z ekipo, kot jo morda želi sestaviti nekdo drug," je poudarila.

Na vprašanje, če ima občutek, da od njega zahtevajo politični obračun v policiji, pa je pretekli petek Lindav odgovoril: "Dejstvo je, da ves čas zagovarjamo vse kadrovske premike zgolj in samo na podlagi strokovnih argumentov, na podlagi tehtnih analiz, seveda v skladu z delovnopravno zakonodajo, in nikoli in nikdar tega načela ne bom prekršil."