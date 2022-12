Katera je beseda leta?

Javnost je izbrala "goblin mode," slengovski izraz za uživalsko, leno, neurejeno, samosvoje, tudi pohlepno vedenje, ki ga oseba ne obžaluje in se zanj ne opravičuje

Izbiro zmagovalne besede je pokomentiral tudi britanski BBC: "Na tisoče ljudem se je le uspelo izvleči iz svojega goblin mode in je oddalo glas za besedo leta."

© Pexels.com

Prva beseda leta slovitega angleškega slovarja Oxford, ki jo je izbrala javnost, je "goblin mode". Gre za slengovski izraz za uživalsko, leno, neurejeno, samosvoje, tudi pohlepno vedenje, ki ga oseba ne obžaluje in se zanj ne opravičuje.

Posebej priljubljen je izraz, ki je začel po spletu sicer prvič krožiti že leta 2009, postal po množični vrnitvi ljudi iz karanten, v katerih so pristali zaradi pandemije covida-19. Številni so namreč po dolgem času, ki so ga preživeli za štirimi zidovi, začeli zavračati zunanji svet in se prenehali ozirati na družbene norme ter pričakovanja drugih.

Prepričljiva zmagovalka, ki je prejela kar 93 odstotkov glasov, je bila ena od treh kandidatk za besedo leta 2022, ki so jo ljudem v izbiro ponudili oxfordski leksikografi. Drugi dve sta bili metaverse ali v prevodu metaverzum - sestavljenka iz besed meta (onstran) in verse (vesolje) - ter #IStandWith - ključnik, ki izraža podporo oziroma solidarnost z nečim.

Kot je izbiro zmagovalne besede pokomentiral britanski BBC, "se je na tisoče ljudem le uspelo izvleči iz svojega goblin mode" in je oddalo glas za besedo leta.

Kot so pojasnili organizatorji izbora, so izbiro prvič prepustili ljudem v letu, ki nas je razdelilo bolj kot katerokoli doslej. Poželi so ogromno zanimanja in množičen odziv, ki jih je presenetil. Glasovalo je namreč kar okoli 340.000 ljudi.

"Silovitost odziva odraža, kako pomembno je naše besedišče za razumevanje tega, kdo smo, in za predelovanje tega, kar se dogaja svetu okoli nas. Po letu, kakršno je za nami, 'goblin mode' odmeva pri nas vseh, ki se počutimo preplavljeni. Pravo olajšanje je priznati, da nismo vedno tisti idealni, organizirani mi, kakršni naj bi se kazali v svojih objavah na Instagramu in TikToku."



Casper Grathwohl,

predsednik Oxford Languages

Zadnji tedni v letu so sicer tradicionalno sezona izbiranja besed leta. Pri angleškem slovarju Collins so tako ta naslov za leto 2022 že podelili besedi permacrisis, ki označuje življenje v nenehni krizi in bi jo lahko prevedli kot permakriza.

Lani so za besedo leta pri Oxfordu izbrali vax, skrajšano za vaccine oziroma v prevodu cepivo.

DVRb2ZAicLA

CnQ4EAu2hgs