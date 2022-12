Umrla ameriška igralka Kirstie Alley

Zvezdnica, najbolj znana po vlogi v televizijski nadaljevanki Cheers, je bila stara 71 let

Kirstie Alley leta 1994 na rdeči preprogi podelitve televizijskih nagrad emmy

© Alan Light / Flickr

Po krajšem boju z rakom je v ponedeljek umrla ameriška igralka Kirstie Alley, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila njena družina. Zvezdnica, najbolj znana po vlogi v televizijski seriji Na zdravje (Cheers), je bila stara 71 let.

Kirstie Alley se je rodila 12. januarja 1951 v Witchiti v Kansasu. Zaslovela je z vlogo Rebecce Howe v nadaljevanki Na zdravje (1987-1993), za katero je leta 1991 prejela nagrado emmy in zlati globus.

Med drugim je bila naslovna junakinja v TV serijah Veronikina skušnjava in Kirstie, poleg tega je nastopila v še nekaterih serijah, kot sta Scream Queens ter Sever in jug.

Na velikem platnu je debutirala leta 1982 v drugem celovečernem filmu iz serije Zvezdne steze Khanov bes. Zaigrala je v različnih filmih, med njimi v Crkni, lepotica! ter Glej kdo se oglaša skupaj z Johnom Travolto, s katerim je posnela še dve nadaljevanji. Za vlogo Sally Goodson v televizijskem filmu Davidova mati je leta 1994 osvojila še drugega emmyja za glavno igralko.

Za vlogo Rebecce Howe v nadaljevanki Na zdravje (Cheers, 1987-1993) je leta 1991 prejela nagrado emmy in zlati globus.

Njena otroka Lillie Price Stevenson in William True Stevenson sta na družbenem omrežju Twitter zapisala, da je njuna mama umrla za rakom, ki so ji ga odkrili nedavno. Dodala sta, da je imela veliko strast do življenja, otrok, vnukov in svojih živali ter veselje do ustvarjanja.

Iz filmskega sveta se je igralki med prvimi poklonil Travolta. Na Instagramu je objavil njeno fotografijo iz mladosti, zraven pa zapisal, da je bil njun odnos poseben. "Rad te imam, Kirstie. Vem, da se bova nekoč spet srečala," je dodal.

"Rad te imam, Kirstie. Vem, da se bova nekoč spet srečala."



John Travolta,

igralec

Njen soigralec iz Zvezdnih stez William Shatner je na Twitterju zapisal: "Žalosten sem ob novici o smrti Kirstie Alley. Sožalje njeni družini in prijateljem." Sožalje je na Twitterju izrazil tudi igralec Tim Allen.

-1G2JkD7xeo

ms9cCnnSv7g