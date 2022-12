»Pred podnebno krizo nas ne more obvarovati nobena vojska«

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je poudarila, da se proti podnebnim spremembam lahko borimo le skupaj

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes na obisku v New Delhiju izrazila željo, da se Nemčija in Indija skupaj lotita izzivov glede podnebnih sprememb.

© Stephan Röhl / Flickr

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes na obisku v New Delhiju izrazila željo, da se Nemčija in Indija skupaj lotita izzivov glede podnebnih sprememb, proti katerim se, kot je dejala, "lahko borimo le skupaj". Ob tem je izrazila zadovoljstvo, da je Indija varstvo podnebja uvrstila na vrh prioritet svojega predsedovanja skupini G20.

Podnebna kriza je "največja grožnja za vse na svetu v tem stoletju", je na forumu o nemških prednostnih nalogah v indijsko-pacifiški regiji opozorila nemška zunanja ministrica, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Pred podnebno krizo nas ne more obvarovati nobena vojska. Zato se lahko z njo spopademo le skupaj," je ocenila in dodala, da skupno naslavljanje podnebnih izzivov odraža tudi moto indijskega predsedovanja skupini G20: Ena Zemlja, ena družina, ena prihodnost.

Indija je minuli četrtek prevzela predsedovanje skupini G20. Država je za Kitajsko druga najštevilčnejša država na svetu in četrta največja proizvajalka ogljikovega dioksida na svetu, za ZDA, Kitajsko in EU. Trenutno je največji vir energije v državi premog, čeprav se država zaradi svoje rasti vse bolj zanaša tudi na obnovljive vire in si prizadeva do leta 2070 postati ogljično nevtralna.

Gre sicer za prvi uradni obisk ministrice Baerbock v Indiji. Tam se bo danes med drugim srečala z vodjo nevladne organizacije, ki se ukvarja z mikrofinanciranjem, trajnostno energijo, pogozdovanjem in krepitvijo vloge žensk v družbi. Streljaj stran od indijske prestolnice naj bi obiskala tudi kmetijo, ki jo namakajo s črpalkami na sončno energijo, navaja dpa.

Prejšnji teden sta se Berlin in New Delhi že dogovorila za več projektov, povezanih s podnebnimi spremembami, v vrednosti 1,06 milijarde dolarjev za leto 2023. Ti projekti naj bi Indiji po oceni ministrice Baerbock pomagali pri prehodu na trajnostne vire energije.

Nemška zunanja ministrica je v ponedeljek z indijskim kolegom Subrahmanyamom Jaishankarjem podpisala tudi sporazum, s katerim bo državljanom obeh držav olajšan študij, raziskovanje in delo v drugi državi.

CVjnp-n5ReU

YB7e9l5ymTo

mCb5AfZaxxE