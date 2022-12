Ukrajina / V delu, ki je pod ruskim nadzorom, bo rubelj uradna valuta

Ruske oblasti v ukrajinski regiji Herson so prebivalce pozvale, naj svoje prihranke zamenjajo za ruske rublje. Plačevanje v ukrajinski valuti, grivni, se bo namreč končalo 1. januarja.

Ruske oblasti v ukrajinski regiji Herson so danes prebivalce pozvale, naj svoje prihranke zamenjajo za ruske rublje. Plačevanje v ukrajinski valuti, grivni, se bo namreč končalo 1. januarja, je na Telegramu napovedal proruski guverner regije Vladimir Saldo.

Kot razlog za poziv prebivalcem je Saldo navedel velik padec vrednosti grivne zaradi ukrajinskih gospodarskih težav in dejal, da se valuta spreminja v papir. Ukrajinska grivna je namreč od začetka invazije izgubila približno 50 odstotkov vrednosti v primerjavi z dolarjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Odločitev o uvedbi rublja je bila objavljena že oktobra in predstavlja del ukrepov za priključitev ukrajinskih regij Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje k ruskemu ozemlju. V regijah Lugansk in Doneck je rubelj že nekaj časa uradna valuta.

Ruske sile so se novembra sicer umaknile iz mesta Herson, ki je zdaj ponovno pod ukrajinskim nadzorom. Istoimenska prestolnica regije je bilo prvo večje ukrajinsko mesto, ki je po začetku invazije 24. februarja padlo v roke ruskih sil in njihov umik od tam velja za enega največjih ruskih neuspehov v vojni. Kljub umiku pa ruske enote še vedno zasedajo večino regije Herson.