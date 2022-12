Novo ministrstvo / »Gre za prakso, ki je progresivna, ampak ni nova«

Ključna področja novega ministrstva bodo dolgotrajna oskrba, stanovanja in ekonomska demokracija

Simon Maljevac, kandidat za novega ministra za solidarno prihodnost, trenutno pa državni sekretar na ministrstvu za delo

© Uroš Abram

Tri ključna delovna področja novega ministrstva za solidarno prihodnost bodo dolgotrajna oskrba, stanovanjska politika in ekonomska demokracija. Kljub zamiku pri ustanavljanju ministrstva so nekatere rešitve, ki bodo sodile pod njegovo okrilje, že pripravljene, je danes dejal kandidat za ministra za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

Kot je na novinarski konferenci pojasnil Maljevac, temeljne vsebine ministrstva, katerega resor pripada Levici in ki bo lahko zaživelo po uveljaviti sprememb zakona o vladi, sestavljajo teme, ki so bile v preteklosti kljub velikemu pomenu za družbo zanemarjene. To so dolgotrajna oskrba, stanovanjska politika in ekonomska demokracija.

"To so tri teme, ki smo jih tudi kot stranka Levica v kampanji izpostavljali kot tiste, ki so pomembne za našo prihodnost, in ravno zaradi tega je to ministrstvo še kako pomembno," je dejal trenutno še državni sekretar na ministrstvu za delo.

Podrobnosti ključnih delovnih področij so predstavili posamezniki, ki naj bi po načrtih prevzeli položaje v kabinetu novega ministrstva. Glede stanovanjske politike je Klemen Ploštajner kot prvo ključno nalogo izpostavil zagotavljanje pravice do stanovanja, saj je treba stanovanja po njegovih besedah razumeti kot temeljno razvojno politiko. Druga naloga bo omejevanje špekulativnih motivov na trgu stanovanj, tretja pa zagotoviti, da bodo vse rešitve temeljile na kakovostnih podatkih in mnenju stroke.

Slovenija stanovanjske politike v zadnjih 30 letih po Ploštajnerjevih besedah tako rekoč ni imela, zato so se večinoma gradila nadstandardna stanovanja. Na trgu je bilo veliko špekulacij, stanje pa je poslabšalo tudi neregulirano kratkoročno oddajanje nepremičnin v turistične namene. Javni stanovanjski skladi neko osnovo kljub temu imajo in na tem želijo graditi.

Na področju dolgotrajne oskrbe bo po besedah Luke Omladiča prva naloga prihodnje leto s prenovo zakona o dolgotrajni oskrbi doseči tisto, kar mora biti njen cilj, "to je sistem kakovostne, vsem dostopne, pravične in javne dolgotrajne oskrbe". "Zagotoviti moramo tudi stabilno financiranje storitev oskrbe v domovih in tukaj je treba poudariti, da se s sprejetjem te vladne novele prihodnje leto že odklene 30 milijonov evrov prve pomoči za domove za starejše, ki se srečujejo s težavami zaradi draginje," je poudaril.

"Starejšim je treba sicer predvsem zagotoviti možnost, da lahko čim dlje varno ostanejo na svojem domu," je dodal. Zagotovil je, da bodo poskrbeli tudi za druge ranljive skupine.

Glavni namen spodbujanja ekonomske demokracije je po besedah Katje Simončič s pospeševanjem vključevanja zaposlenih v lastništvo podjetij okrepiti soodločanje državljanov o gospodarskih vprašanjih. "Gre za prakso, ki je progresivna, ampak ni nova," je poudarila in izpostavila številne pozitivne izkušnje iz tujine. Podjetja s solastništvom zaposlenih so po njenih besedah ne le uspešnejša, temveč tudi družbeno odgovornejša. "Vsi vemo, da je oziroma da naj bi bila demokracija nekaj normalnega v politični sferi, nam pa se zdi pomembno, da postane nekaj normalnega tudi v ekonomski sferi," je dodala.

Koordinator Levice Luka Mesec, ki bi moral po prvotnih načrtih prevzeti vodenje novega ministrstva, a ostaja minister za delo, je to kadrovsko odločitev označil kot "znak naše pragmatičnosti". Bolj kot položaji so pomembni rezultati, je dejal. Čeprav je zaradi referendumov prišlo do zamika pri ustanavljanju ministrstva, so na vseh naštetih področjih že intenzivno delali in nekatere rešitve že pripravili.

"Na to ministrstvo glejte kot na enega od temeljnih delov nove družbene pogodbe, ki jo želimo napisati," je dejal. Vsa tri ključna delovna področja ministrstva so po njegovih besedah namreč izjemnega pomena za uspešno delovanje družbe v prihodnosti, dosedanje vlade pa jim po njegovih besedah niso namenjale niti približno primerne pozornosti.

Glede njegovih izjav pred nekaj meseci, da ministrstva za solidarno prihodnost ne bo, je pojasnil, da so se bili po napovedi referenduma ministrstvu pripravljeni odreči v zameno za takojšnji začetek dela v okviru ministrstva za delo. "Poleti je šlo za to, da nismo hoteli izgubljati časa in da smo hoteli na vseh treh temah začeti intenzivno delati," je poudaril.

Ekipa novega ministrstva bo med drugim sestavljena iz zaposlenih na ministrstvu za okolje in prostor, kjer je v sektorju za stanovanja po Ploštajnerjevih besedah zaposlenih šest ljudi, zaposleni pa bodo prišli tudi z ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, je pojasnil Maljevac. Poleg premestitev je predvidenih tudi nekaj novih zaposlitev. V roku dveh let naj bi na ministrstvu skupno delalo približno sto zaposlenih. Glede prostorov novega ministrstva se z ministrstvom za javno upravo še dogovarjajo.

Če bo Maljevac potrjen kot minister, bo Mesec izgubil državnega sekretarja. Ime naslednika še ni znano; kot je povedal Mesec, se morajo o njem v stranki še pogovoriti.

