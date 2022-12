Bodo Britanci Grkom končno vrnili odtujene predmete?

V britanskih muzejih so številni predmeti, ki so jih graditelji britanskega imperija odnesli brez dovoljenja

Elginovi marmorji v Britanskem muzeju

© Wikipedia

Med Britanskim muzejem in grško vlado že leto dni potekajo pogovori o vrnitvi marmorjev, znanih tudi pod imenom Elginovi marmorji, ki jih je v začetku 19. stoletja iz antičnega templja Partenon v Atenah odnesel britanski diplomat Thomas Bruce.

V pogovore sta vpletena direktor Britanskega muzeja George Osborne in grški premier Kiriakos Micotakis. Njuni pogovori so po poročanju grških medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, že v "napredni fazi". Uradni tiskovni predstavnik britanskega premiera Rishija Sunaka je sicer nedavno opozoril, da vlada ne namerava spreminjati zakona, ki razen izjemoma preprečuje odtujitev predmetov iz muzejskih zbirk.

Zakon iz leta 1963 o Britanskem muzeju, ki velja za enega od največjih in najslavnejših muzejev na svetu, dovoljuje odtujitev predmetov iz muzejskih zbirk le v treh primerih. Eden med njimi je ta, da ugotovijo, da "predmet ni primeren, da bi bil del muzejskih zbirk in ga je mogoče prodati, ne da bi to škodovalo interesom študentov".

Ob tem Sunakov tiskovni predstavnik ni želel povedati, ali bi muzej lahko zaprosil vlado za posebno dovoljenje za spremembe v zbirki Elginovih marmorjev.

Lord Elgin je marmorje v začetku 19. stoletja prodal britanski vladi, ta pa jih je leta 1817 predala Britanskemu muzeju.

Britanski muzej je v soboto sporočil, da si želi "novega partnerstva z Grčijo glede Partenona" in da se je o tem pripravljen pogovarjati z Atenami. Hkrati so dodali, da delujejo v skladu z zakonom in da ne nameravajo ločiti njihove velike zbirke, ki "pripoveduje edinstveno zgodbo o našem skupnem človeštvu".

Velika Britanija vztraja, da je lord Elgin marmorje pridobil zakonito, ko je delavcem naročil, naj s Partenona odstranijo celotne frize. Grčija trdi, da so bili ukradeni, in si že dolgo prizadeva za njihovo vrnitev.

Celotna zbirka Britanskega muzeja šteje več kot osem milijonov predmetov, od katerih jih naenkrat javno razstavijo okoli 80.000. Med njimi so številni predmeti, za katere so države oškodovanke prepričane, da so jih graditelji britanskega imperija odnesli brez dovoljenja.

