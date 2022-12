Trumpova organizacija obtožena goljufij in prevar

Porota je sklenila, da je podjetje res pomagalo sebi in vodilnim uslužbencem pri izogibanju davkom tako, da je namesto plač zagotavljalo druge ugodnosti

Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump

Newyorška porota je Trumpovo organizacijo v torek spoznala za krivo v 17 točkah obtožnice, ki ji je očitala davčne in druge goljufije ter prevare. Porota je sklenila, da je podjetje res pomagalo sebi in vodilnim uslužbencem pri izogibanju davkom tako, da je namesto plač zagotavljalo druge ugodnosti.

Plačevanje direktorjem v obliki raznih ugodnosti, na primer v delniških opcijah, v ZDA pri velikih podjetjih ni nobena posebnost. Bivši predsednik Donald Trump od začetka trdi, da gre za političen pregon s strani newyorških demokratov, in je prepričan, da niso delali nič narobe oziroma nič takega, česar ne bi počeli vsi drugi.

Ameriški pravni in politični analitiki priznavajo, da pregona skoraj zagotovo ne bi bilo, če se Trump ne bi spustil v politiko in se med drugim javno hvalil, kako plačuje najmanj davkov, kot je mogoče po zakonu, "saj ni neumen", obenem pa se je hvalil, kako neznansko je bogat.

V New Yorku so sicer sodili le podjetju, ne pa tudi Trumpu, ki se bo posledicam osebno izognil. Tudi zagrožena kazen ni previsoka - podjetje bo moralo plačati do 1,6 milijona dolarjev.

Okrožni tožilec Manhattna Alvin Bragg je dejal, da je odločitev porote pokazala, da na Manhattnu veljajo enaki standardi pravičnosti za vse.

Trumpov odvetnik Alan Futerfas je zagotovil, da se bodo pritožili.

Trump je še pod preiskavo posebnega tožilca zaradi poseganja v volitve 2020 in napada na kongres 6. januarja lani ter zaradi odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše. V Georgii ga preiskujejo zaradi poskusa vplivanja na spremembo volilnega izida. Obenem tudi sam vlada številne tožbe.

Primer okrožnega tožilstva na Manhattnu proti Trumpovi organizaciji je bil v veliki meri zgrajen na pričanju nekdanjega finančnega direktorja Allena Weisselberga, ki je priznal, da je namesto plače prejel štipendijo za sina, drago stanovanje na Manhattnu, drag avtomobil in podobno.

Weisselberg je krivdo priznal v zameno za zaporno kazen petih mesecev in na sojenju med drugim dejal, da je zaradi davčne iznajdljivosti od Trumpa in sinov dobil višjo "plačo". Trumpovi odvetniki so poroto prepričevali, da je Weisselberg vse počel sam in le zase, Trumpovi pa da niso vedeli nič. Tožilci so trdili, da je Trump zelo dobro vedel, kaj se dogaja.

Bragg nadaljuje kazensko preiskavo Trumpa osebno glede zavajanja bank in zavarovalnic glede vrednosti premoženja. Newyorška pravosodna ministrica Letitia James v vzporedni civilni tožbi trdi, da je za potrebe najemanja posojil napihnil vrednost premoženja, za potrebe davkov pa ga znižal. Bragg skuša ugotoviti isto, vendar s kazensko preiskavo.

Bragg ob tem preiskuje tudi domnevno kršenje zakonov s plačevanjem ženskam za molk o spolnih odnosih s Trumpom. Primer je začel Braggov predhodnik Cyrus Vance mlajši, ki je uspel priti do Trumpovih davčnih napovedi.

Bragg je uvodoma nekoliko okleval glede nadaljevanja preiskave in dva tožilca sta zaradi tega odstopila. Po tako odkritem kot tihem pritisku demokratskega političnega stroja v mestu pa je izjavil, da se preiskava nadaljuje.

