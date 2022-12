Nemčija / Aretirali 25 desničarskih skrajnežev, ki naj bi načrtovali napad na parlament

Nemška policija je danes v enajstih od 16 zveznih dežel, pa tudi v Avstriji in Italiji, izvedla racije in aretirala 25 domnevnih članov skrajno desnega gibanja Državljani rajha, osumljenih načrtovanja državnega udara. Med drugim naj bi načrtovali strmoglavljenje vlade in teroristični napad na parlament, je sporočilo nemško zvezno tožilstvo.

V zgodnjih jutranjih racijah je sodelovalo več kot 3000 policistov, vključno z elitnimi protiterorističnimi enotami, ki so preiskali več kot 130 nepremičnin, kar so nemški mediji opisali kot eno največjih policijskih akcij v državi doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pridržani so obtoženi, da so najpozneje do konca novembra lani ustanovili teroristično celico, ki si je zastavila cilj, da bo premagala obstoječo državno ureditev v Nemčiji in jo nadomestila s svojo. Po izvedenem državnem udaru pa bi enega od aretiranih osumljencev imenovali za novega voditelja Nemčije.

Ta naj bi tudi že poskušal navezati stike z ruskimi uradniki, da bi se pogovorili o novi državni ureditvi Nemčije, vendar pa ni nobenih znakov, da so se ruske kontaktne osebe pozitivno odzvale na njegovo prošnjo, so navedli tožilci. Stike z ruskimi uradniki naj bi sicer omogočila aretirana Rusinja z imenom Vitalia B.

Rusko veleposlaništvo v Berlinu je domnevne povezave s skrajno desničarskimi terorističnimi skupinami v Nemčiji že zanikalo. "Ruski diplomatski in konzularni uradi v Nemčiji ne vzdržujejo stikov s predstavniki terorističnih skupin ali drugih nezakonitih subjektov," je sporočilo veleposlaništvo.

Med aretiranimi je sicer tudi aktivni vojak v poveljstvu posebnih enot nemških oboroženih sil in več rezervistov, je povedal tiskovni predstavnik vojaške protiobveščevalne službe. V okviru racij so preiskali vojakovo hišo in pisarno v vojašnici Graf Zeppelin v zvezni deželi Baden-Württemberg.

V okviru priprav na državni udar so člani teroristične celice po navedbah tožilstva pridobili orožje, organizirali strelske vaje in poskušali pridobiti nove privržence, zlasti med pripadniki vojske in policije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Zavedajo se, da je njihov načrt mogoče uresničiti le z uporabo vojaških sredstev in nasilja nad državnimi predstavniki."



Nemško zvezno tožilstvo

Zvezno tožilstvo je še sporočilo, da je identificiralo dodatnih 27 oseb, ki naj bi bili domnevni člani ali podporniki teroristične mreže. Nemški minister za pravosodje Marco Buschmann pa je na Twitterju že pohvalil racije in dejal, da je to dokaz, da je Nemčija sposobna braniti svojo demokracijo.

Gibanje Državljani rajha vključuje neonaciste, teoretike zarote, ljubitelje orožja in tudi nekdanje vojake. Člani gibanja zavračajo legitimnost Zvezne republike Nemčije in njenih državnih institucij, se izogibajo plačevanju davkov in so pogosto v sporu z oblastmi.

Na splošno verjamejo v nadaljnji obstoj nemškega rajha in v številne teorije zarote ter so trdno prepričani, da Nemčijo vodi globoka država, ki jo je treba strmoglaviti.

"Zavedajo se, da je njihov načrt mogoče uresničiti le z uporabo vojaških sredstev in nasilja nad državnimi predstavniki," opozarja zvezno tožilstvo. Nemška obveščevalna služba pa ocenjuje, da ima gibanje trenutno približno 21.000 privržencev.

