Sodišče prevzelo skrbništvo nad bolnim dojenčkom proticepilskih staršev

Sodišče v novozelandskem Aucklandu je začasno prevzelo skrbništvo nad nekajmesečnim dojenčkom, čigar starši nasprotujejo življenjsko pomembni operaciji na njegovem srcu, ker bi bili potencialni darovalci krvi lahko cepljeni proti covidu-19

Sodišče v novozelandskem Aucklandu je danes začasno prevzelo skrbništvo nad nekajmesečnim bolnim dojenčkom, čigar starši nasprotujejo življenjsko pomembni operaciji na njegovem srcu, ker bi bili potencialni darovalci krvi lahko cepljeni proti covidu-19. V skrbništvu bo ostal do zaključka operacije in okrevanja, kar bo najkasneje do konca januarja.

"Najpomembnejše vprašanje je, ali je predlagano zdravljenje v najboljšem interesu otroka," je višje sodišče v Aucklandu obrazložilo odločitev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sodišče je sicer prevzelo le delno skrbništvo na otrokom. Starši bodo ostali njegovi skrbniki "za vse druge namene" in jih bodo vseskozi obveščali o poteku zdravljenja otroka in njegovem stanju, je razvidno iz sodbe.

Starši so pred tem preprečili izvedbo operacije za odpravo dojenčkove srčne motnje, znane tudi kot stenoza pljučne zaklopke, saj bi mu kri lahko daroval nekdo, ki se je cepil s cepivom proti covidu-19 tipa mRNK.

"Odločitev o vložitvi takšne vloge na sodišče je vedno sprejeta z mislijo na otrokovo največjo korist. Gre za težak položaj za vse vpletene."



Mike Shepherd,

tiskovni predstavnik novozelandskega ministrstva za zdravje

"Odločitev o vložitvi takšne vloge na sodišče je vedno sprejeta z mislijo na otrokovo največjo korist," je pojasnil tiskovni predstavnik novozelandskega ministrstva za zdravje Mike Shepherd in dodal, da gre za "težak položaj za vse vpletene".

Po izreku sodbe je borka proti cepljenju na Novi Zelandiji Liz Gunn svoje privržence pozvala, naj pritisnejo na premierko Jacindo Ardern, da nekako spremeni odločitev sodišča. "Prosi jih, naj pokažejo nekaj človečnosti v tej državi, na katero smo bili nekoč tako ponosni in ki se je zdaj tako sramujem," je dejala.

Zdravstvene oblasti so pred tem zavrnile prošnjo staršev, da bi pri posegu uporabili kri necepljenih, saj je to po njihovi oceni nepraktično in nepotrebno. Poleg tega je novozelandska krvodajalska služba staršem pojasnila, da cepljena kri ne predstavlja nobenega dodatnega tveganja za otroka.

SKsV3cSIibc