»Z naravo ravnamo kot s straniščem«

Združeni narodi (ZN) pozivajo k mirovnemu sporazumu z naravo

Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres

© Jean-Marc Ferré / Flickr

"Dovolj je bilo obsežnega uničevanja; z naravo moramo skleniti mirovni sporazum," je ob začetku zasedanja pogodbenic Konvencije ZN o biotski raznovrstnosti v kanadskem Montrealu pozval generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres. Ob tem je bil oster do multinacionalk, ki so človeštvo po njegovih besedah spremenile v orožje za množično izumrtje.

"Zaradi našega neskončnega apetita po nenadzorovani in neenakomerni gospodarski rasti je človeštvo postalo orožje za množično izumrtje," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v nagovoru ob začetku zasedanja, poimenovanega tudi COP15, dejal Guterres. Multinacionalnim podjetjem je ob tem očital, da so svetovne ekosisteme spremenila v "igrače dobička".

Po njegovih besedah imamo še možnost ustaviti to "uničevalno orgijo", ki ogroža obstoj številnih vrst. "Čas je, da z naravo sklenemo mirovni sporazum," je dejal po poročanju britanskega BBC.

Človeštvo po njegovih besedah z naravo nima pravice tako ravnati; predvsem z vidika dolžnosti, da jo ohrani tudi za prihodnje rodove. "Kljub temu pa z naravo ravnamo kot s straniščem," je dejal.

Pred njim je zbrane nagovoril kanadski premier Justin Trudeau, ki dogodek gosti skupaj s Kitajsko, a ga je prekinila majhna skupina protestnikov, ki so pozivali k intenzivnim ukrepom za ohranitev biotske raznovrstnosti. Čeprav so jih varnostniki odstranili iz dvorane, so bili protestniki deležni tudi nekaj aplavza.

Glavno politično sporočilo okvirnih stališč EU in držav članic za pogajanja na konferenci je poziv k sprejetju ambicioznega in celovitega Svetovnega okvira za biotsko raznovrstnost po letu 2020 (Global Biodiversity Framework - GBF). Ta določa svetovne cilje za doseg ključnih sprememb za zaustavitev upadanja biotske raznovrstnosti do leta 2030 in omogočanje njene obnove.

EU v luči tega poziva, da se v nov okvir med drugim vključijo tudi cilji, po katerih bi do leta 2030 zavarovali 30 odstotkov kopnega in 30 odstotkov oceanov ter okrepili aktivnosti za obnovo degradiranih ekosistemov. Glede financiranja ukrepov na področju biotske raznovrstnosti pa se EU zavzema za podvojitev finančnih sredstev za najbolj ranljive države.

Na dogodku sodeluje tudi slovenska delegacija, ki jo sestavlja šest predstavnikov ministrstva za okolje in prostor ter trije predstavniki ministrstva za zunanje zadeve. Vladno delegacijo bo v drugem delu konference vodil minister za okolje in prostor Uroš Brežan.

Vzporedno s konferenco o biotski raznovrstnosti bodo potekali tudi številni povezani dogodki, vključno s forumi za glavne skupine deležnikov, stranskimi dogodki, delavnicami in paviljoni.

