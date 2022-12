Odstranitev sovjetskih vojnih spomenikov / Rusija: »To je barbarsko norčevanje iz padlih«

V Litvi so navkljub pozivom Združenih narodov (ZN), naj tega ne storijo, začeli razstavljati šest velikanskih kipov sovjetskih vojakov, ki stojijo na pokopališču

V litovski prestolnici Vilnius so v torek navkljub pozivom Združenih narodov, naj tega ne storijo, začeli razstavljati šest velikanskih kipov sovjetskih vojakov, ki stojijo na mestnem pokopališču. Za podobno potezo so se v zadnjem času odločile oblasti na Poljskem, v Estoniji in Latviji. Demontaža naj bi bila končana do začetka prihodnjega tedna.

Gradbeni delavci so v torek na mestnem pokopališču Antakalnis v prestolnici ogradili šest metrov visoke granitne podobe vojakov Rdeče armade, ki jih bodo do začetka prihodnjega tedna povsem odstranili, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"To bomo storili s spoštovanjem. Seveda grobov ne bomo uničili," je ob tem dejal župan Vilniusa Remigijus Šimašius. "Očistili se bomo tega sovjetskega simbola. Srečen dan, srečen trenutek," je dodal.

Z začetkom del mestna uprava ni sledila pozivu odbora ZN za človekove pravice, ki se je zavzel za ustavitev projekta, dokler ne bi razrešili spora med pritožniki in oblastmi. Pet prebivalcev Litve se je namreč pritožilo na odbor in trdilo, da odstranitev "krši pravice njihovih narodnih manjšin", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vendar pa litovsko ministrstvo za pravosodje in predstavniki mesta menijo, da so odbor zavedle trditve, da bo spomenik oskrunjen in da bodo posmrtni ostanki padlih v vojni ponovno pokopani.

"To bomo storili s spoštovanjem. Seveda grobov ne bomo uničili."



Remigijus Šimašius,

župan Vilniusa

"Združeni narodi niso institucija, ki bi lahko Litvi ali Vilniusu povedala, ali mora totalitarni simbol ostati na svojem mestu," je bil jasen Šimašius in spomenik označil za "simbol sovjetske ideologije", ki nima nobene zveze z grobovi.

"Ne dvomim, da je to edina pravilna odločitev," je še zatrdil župan in pojasnil, da so pridobili vsa potrebna dovoljenja za odstranitev.

Poteza je razjezila Rusijo. "Takšno barbarsko norčevanje iz padlih v vsakem normalnem človeku vzbuja le občutke globokega prezira in pravičnega ogorčenja," je v izjavi zapisalo rusko veleposlaništvo v Litvi.

Mestna uprava namerava kipe po razstavitvi prenesti v litovski nacionalni muzej, navaja dpa. V Litvi so sicer več sovjetskih spomenikov že odstranili kmalu po začetku ruske invazije na Ukrajino. Za podobno potezo so se v zadnjih mesecih odločile tudi oblasti na Poljskem, v Estoniji in Latviji.

j2DrxoTNdTk

_UrPt3w6AnQ

VsUiQ6BoPm8