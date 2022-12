ZDA prodajajo orožje Poljski, članici zveze NATO, ki meji na Ukrajino

Prodaja tankov, oklepnih vozil in drugega sodobnega orožja je ocenjena na 3,75 milijarde ameriških dolarjev

© Gage Skidmore / Flickr

Vlada ameriškega predsednika Joeja Bidna je v torek odobrila prodajo tankov vrste abrams, oklepnih vozil in drugega sodobnega orožja v vrednosti 3,75 milijarde Poljski, zaveznici v Natu, ki meji na Ukrajino.

State Department je sporočil, da je Poljski odobril nakup 116 bojnih tankov M1A1 abrams in druge opreme, vključno z več deset tisoč naboji različnega streliva v skupni vrednosti približno 3,75 milijarde dolarjev.

Hkrati je ameriško zunanje ministrstvo sporočilo, da je odobrilo tudi prodajo helikopterjev chinook pogodbeni zaveznici Južni Koreji v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev.

Ministrstvo je navedlo, da sta obe prodaji v skladu z interesi nacionalne varnosti ZDA in ne bosta spremenili osnovnega vojaškega ravnovesja v obeh regijah, ki se soočata z grožnjami Rusije in Severne Koreje.

Nakup tankov abrams s strani Poljske bo podprl zunanjepolitične cilje in cilje nacionalne varnosti ZDA z izboljšanjem varnosti zaveznice Nata, ki je gonilna sila politične stabilnosti in gospodarskega napredka v Evropi, je sporočil State Department.

Prodaja helikopterjev chinook pa bo izboljšala zmogljivosti Južne Koreje za spopad s sedanjimi in prihodnjimi grožnjami. Helikopterji bodo omogočili izvajanje misij v podporo različnim dejavnostim, kot so zdravstvene evakuacije, iskanje in reševanje, pomoč ob naravnih nesrečah in padalske operacije.

