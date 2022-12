Ameriška veleposlanica v Ljubljani / »Moj mandat je zasenčila vojna v Ukrajini«

Ameriška veleposlanica v Ljubljani Jamie L. Harpootlian je dejala, da bodo ZDA Ukrajini bomo stale ob strani, dokler Rusija ne bo odšla

Jamie L. Harpootlian in predsednik republike v odhajanju Borut Pahor

Odnosi med Slovenijo in ZDA so trdni in močni, je v pogovoru za STA dejala ameriška veleposlanica v Ljubljani Jamie L. Harpootlian in izpostavila odlično sodelovanje tako s prejšnjo kot s sedanjo vlado. Veseli se tudi sodelovanja z novo predsednico Natašo Pirc Musar, odhajajočemu predsedniku Borutu Pahorju pa se je zahvalila za njegovo delo.

Veleposlanica je v Slovenji od sredine februarja. V tem času je bila priča menjavi vlade, pri čemer je nanjo velik vtis naredilo to, kako gladko so tekle volitve in prenos oblasti po njih. Tako sodelovanje z vlado Janeza Janše, v času katere sta državi začeli novo, nadgrajeno obliko sodelovanja, t. i. strateški dialog, kot sodelovanje s sedanjo vlado Roberta Goloba je po njenih besedah odlično.

Odnos med Slovenijo in ZDA je zelo močan, ne glede na to, kdo je na oblasti, lahko pa ga še okrepimo, je poudarila. Omenila je sodelovanje na različnih področjih, od gospodarskega do kulturnega, ter posebej izpostavila odlično sodelovanje na obrambnem in varnostnem področju.

V pogovoru je spomnila tudi, da v nuklearki v Krškem že 47 let deluje reaktor ameriškega proizvajalca Westinghouse. O možnosti gradnje drugega naj bilo govora že prihodnji teden med obiskom visoke predstavnice ameriškega ministrstva za energijo Aleshie Duncan v Ljubljani.

Veleposlanico veseli, da Slovenija dobiva prvo žensko na položaju predsednika države. Povedala je, da sta se z Natašo Pirc Musar že večkrat pogovarjali, obe sta pravnici in se zato dobro razumeta.

Obenem je izpostavila delo in diplomatska prizadevanja predsednika Pahorja, ki ga je označila za dragocenega za Slovenijo. "Pogrešali ga bomo," je dodala.

V pogovoru je omenila tudi slovensko kandidaturo za nestalno članstvo v Varnostnem svetu ZN v letih 2024 in 2025, ki bo "za Slovenijo priložnost, da zasije na svetovnem odru".

Jamie L. Harpootlian je v Ljubljano prispela tik pred začetkom vojne v Ukrajini in ta je v veliki meri zaznamovala njen dosedanji mandat. "Ko sem prišla, si nisem predstavljala, da bo moj mandat zasenčila vojna v Ukrajini, veselila sem se, da bom lahko sodelovala pri spodbujanju sodelovanja med ljudmi ter gospodarskega sodelovanja. Seveda smo vse to počeli, ampak poudarek je bil na Ukrajini," je povedala.

Dejala je, da je Slovenija odlična zaveznica v Natu, ki je Ukrajini zagotovila precej vojaške opreme, pa tudi znatno humanitarno pomoč in je pomagala pri sprejemu beguncev. Zdaj je po njenih besedah ključno, da se Ukrajini pomaga z opremo za vzpostavitev energetskega omrežja.

Glede Zahodnega Balkana, ki ga je vojna v Ukrajini še dodatno destabilizirala, je po besedah ameriške veleposlanice ključna vključitev držav regije v EU.

"ZDA verjamejo, da je prihodnost Zahodnega Balkana v širitvi EU, to podpiramo, to bo regiji prineslo demokracijo in stabilnost," je dejala in dodala, da so slovenske izkušnje in pomoč pri reševanju problemov na Balkanu neprecenljive in ZDA so za to hvaležne.

Transatlantski odnos, ki je bil precej turbulenten v času bivšega predsednika ZDA Donalda Trumpa, je po njeni oceni danes močnejši kot kdajkoli. "Vojna v Ukrajini nas je povezala in prepoznali smo pomen enotnosti in sodelovanja, tako na gospodarskem kot obrambnem področju," je dejala.

Strani sta sposobni morebitne spore reševati na prijateljski način, je dejala in izrazila prepričanje, da bo tako tudi v primeru najnovejšega okoli ameriškega zakona proti inflaciji, za katerega EU meni, da ogroža konkurenčnost in delovna mesta v Evropi.

Po besedah veleposlanice je ključno, da ZDA in EU utrdita partnerstvo na področju čistih energij. "Na področju podnebja moramo ukrepati vsi in to kar najhitreje, treba je sprejeti konkretne ukrepe in predsednik Joe Biden to počne," je dejala.

V ZDA je vse bolj očitna politična polarizacija, vendar ta po prepričanju veleposlanice Harpootlian ne vpliva na delovanje ZDA na globalni ravni niti ni nevarnosti, da ZDA ne bi več podpirale Ukrajine. "Ukrajini bomo stali ob strani, dokler Rusija ne bo odšla, o tem ni dvoma," je poudarila.

"Smo demokracija in v demokracijah je pogosto slišati veliko glasov, včasih je vse skupaj videti zmedeno, ampak to je v naravi demokracije," je v pogovoru za STA še dejala veleposlanica, ob tem pa opozorila, da demokracije nikoli ne gre jemati za samoumevno.

Jamie L. Harpootlian je predsednik ZDA Biden na veleposlaniški položaj v Ljubljani imenoval julija lani, senat jo je potrdil decembra. Pred tem je delala kot pravna svetovalka v pisarni, ki nosi ime njenega soproga Richarda A. Harpootliana, demokratskega senatorja v Južni Karolini.