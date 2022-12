Google / Kaj smo letos v Sloveniji največkrat iskali?

V Sloveniji na Googlu letos največkrat iskali EP v košarki, volitve in razmere v Ukrajini

Največkrat iskani filmi so bili Top Gun, Don't Look Up, Pr' Hostar 2, The Batman in Uncharted.

© Simon Steinberger, Released into the public domain | Pixabay

Teme, ki so bile v Sloveniji v letu 2022 med najbolj iskanimi na spletnem iskalniku ameriškega podjetja Google, so bile evropsko prvenstvo v košarki, supervolilno leto in razmere v Ukrajini, je sporočila komunikacijska agencija Grayling.

"Tudi letos je šport ostal med pomembnejšimi zanimanji državljanov (in obiskovalcev) Slovenije. V letu, ki so ga pomembno zaznamovali športni dogodki, so se ti pogosto pojavljali tudi med iskanji. Na samem vrhu iskanj je tako Eurobasket 2022. Da so leto pomembno zaznamovale volitve, dokazuje drugo najbolj iskano geslo v letošnjem letu - Volitve 2022. Politično obarvano je tudi tretje najbolj iskano geslo, in sicer Ukrajina," so zapisali v sporočilu.

Med splošnimi iskanji so omenjenim sledili DVK, Fifa World Cup in Aki Rahimovski.

"Da so leto pomembno zaznamovale volitve, dokazuje drugo najbolj iskano geslo v letošnjem letu - Volitve 2022. Politično obarvano je tudi tretje najbolj iskano geslo, in sicer Ukrajina."

Med športnimi dogodki sta bila za evropskim prvenstvom v košarki najbolj iskana niza svetovno prvenstvo v nogometu ter zimske olimpijske igre. Sledila sta svetovno prvenstvo v odbojki in evropsko prvenstvo v rokometu.

Najbolj iskana oseba je bila Robert Golob, sledili so Gloria Kotnik, Barbara Vesel, Nataša Pirc Musar in Anže Logar.

Najbolj iskana vprašanja so bila, kako preveriti stanje bonov, kako dolgo velja hitri test, kako do potrdila o prebolevnosti, kako dolgo traja karantena, kako voliti, kako do PCR-testa in kako unovčiti digitalne bone.

Najbolj iskana oseba je bila Robert Golob, sledili so Gloria Kotnik, Barbara Vesel, Nataša Pirc Musar in Anže Logar

Največkrat iskani filmi so bili Top Gun, Don't Look Up, Pr' Hostar 2, The Batman in Uncharted.

Med televizijskimi vsebinami pa so bila najpogostejša iskanja Poroka na prvi pogled, Stranger Things, Euphoria, Sanjski moški in House of the Dragon.