Kazenski prostor predmestja

Številni vrhunski nogometaši izvirajo iz revnih četrti in po vzponu jih pogosto skušajo obrati pohlepni mladostni prijatelji, nekateri so celo žrtve izsiljevanja, drugi pa sami postanejo storilci kaznivih dejanj. Ti primeri so dokaz, da je država odpovedala.

© Pristop

Nolan Doudy je dosegel starost, pri kateri se lahko uresničijo nogometne sanje. Rad bi postal poklicni nogometaš. A v drugem polčasu je moral z bolečinami v stegenski mišici odšepati z igrišča in selekcija mlajših od 13 let njegovega moštva Union Sportive Roissy-en-Brie je za nameček z dva proti tri izgubila srečanje z najpomembnejšim nasprotnikom, moštvom Le Mée-sur-Seine. Najraje bi kričal od ogorčenja in komaj je zadrževal solze.