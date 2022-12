VIDEO / Podnebni aktivisti z barvami zamazali vhod operne hiše

Protestna akcija je potekala pred odprtjem nove sezone v milanski La Scali

Podnebni aktivisti iz skupine Ultima Generazione (Zadnja generacija) so včeraj z barvami zamazali vhod v znamenito milansko operno hišo La Scala. Protestna akcija je potekala zgodaj zjutraj pred večernim odprtjem nove sezone z opero Boris Godunov ruskega skladatelja Modesta Petroviča Musorgskega.

Kot so sporočili iz skupine Ultima Generazione, je akcija trajala približno pol ure, sodelovalo je pet članov skupine. Na fotografijah so vidni z modro, rumeno in rožnato barvo zamazani stebri ob vhodu v gledališče ter dva aktivista, ki držita plakat z napisom Brez plina in premoga.

"Odločili smo se, da La Scalo premažemo z barvo in s tem pozovemo politike, ki bodo nocoj spremljali predstavo, naj potegnejo glavo iz peska in se zavzamejo za rešitev človeštva," so po pisanju nemške tiskovne agencije dpa zapisali v izjavi.

Podnevni aktivisti Ultima Generazione (Zadnja generacija)

Policija je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP hitro prišla na prizorišče, kjer so se barve razpršile tudi po pločniku. Po pisanju dpa je odpeljala enega od aktivistov. Ekipa čistilcev iz operne hiše je takoj pričela odstranjevati barvo.

V La Scali je za nocoj načrtovano odprtje nove sezone z opero Boris Godunov. Odprtja naj bi se udeležili tudi italijanska premierka Giorgia Meloni in italijanski predsednik Sergio Mattarella ter predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Skupina Ultima Generazione vedno znova protestira proti podnebni politiki z napadi z barvami v italijanskih kulturnih ustanovah. Doslej so aktivisti večinoma napadali umetniška dela ter sede blokirali odseke pomembnih ulic, podobno kot podnebni aktivisti v Nemčiji.

Q4F7BpTLfYQ

bpAgydYivyQ