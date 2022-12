Državljani rajha / Skrajna desnica v porastu

Skrajno desno gibanje Državljani rajha, ki šteje okoli 21.000 članov, je že dolgo na radarju varnostnih organov

Skrajno desno gibanje Državljani rajha, ki je bilo v sredo tarča obsežne operacije nemške policije, je že dolgo na radarju varnostnih organov. Kot navaja poročilo nemških obveščevalcev iz junija letos, gibanje šteje okoli 21.000 ljudi, ki jih družijo revizionistične ideje in zavračanje trenutne ustavne ureditve, njihovo število pa še narašča.

Nemška policija je v sredo v enajstih od 16 zveznih dežel, pa tudi v Avstriji in Italiji, izvedla racije in aretirala 25 domnevnih članov skrajno desnega gibanja. Pridržani so obtoženi, da so načrtovali strmoglavljenje vlade in teroristični napad na parlament.

Na nevarnost nasilja Državljanov rajha je opozarjalo že omenjeno poročilo, ki je ugotovilo, da ima okoli 500 pripadnikov tega gibanja vsaj eno dovoljenje za strelno orožje, poroča portal Deutsche Welle. Po navedbah obveščevalcev je bilo leta 2021 nekaj več kot pet odstotkov pripadnikov gibanja opredeljenih za desničarske ekstremiste.

V minulih letih so Državljanom rajha pripisali številne resne zločine, več njih je bilo tudi obtoženih umora ali poskusa umora. Posebej izrazito rast zločinov so obveščevalci zabeležili v pandemičnih letih 2020 in 2021, ko so našteli več kot 1000 kaznivih dejanj, od tega 184 nasilne narave.

Državljani rajha sicer niso homogena skupina, je ugotovila študija fundacije Amadeu Antonio, ki se specializira v preučevanju skrajno desnih gibanj v Nemčiji. Državljana rajhi verjamejo v različne desne ideologije, ki so različno militantne, združuje pa jih prepričanje, da Nemčija ni suverena država, saj naj bi jo obvladoval "nekdo iz ozadja".

Skupno jim je tudi, da zavračajo aktualno ustavno ureditev in institucije, mnogi med njimi pa verjamejo, da bi se morala Nemčija ozemeljsko razširiti do meja nekdanjega imperija ali tretjega rajha. V skladu z revizionistično ideologijo so med člani razširjene tudi antisemitske teorije zarote.

Med osumljenimi v najnovejši policijski operaciji so tudi pripadnik specialnih sil nemške vojske KSK in več rezervistov oboroženih sil. Na seznamu osumljenih naj bi prav tako bil nekdanji poslanec skrajno desne stranke Alternative za Nemčijo, še navaja Deutsche Welle.

Strokovnjaki že več let opozarjajo pred pojavom desničarskega ekstremizma znotraj nemških varnostnih agencij in vojske.

Julija 2020 je takratna obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer razpustila enoto KSK, ko je prišlo na dan, da so njeni pripadniki uporabljali nacistični pozdrav z iztegnjeno desnico in na zabavah predvajali glasbo, priljubljeno med desnimi skrajneži. Policija je takrat pri enem od vojakov doma tudi našla večjo količino streliva in eksplozivov.

