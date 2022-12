Nadomestilo za stavbno zemljišče tudi za cerkve

RKC se je šele zdaj začela pritoževati nad odločbo ustavnega sodišča iz leta 2020

Bodo verske skupnosti po novem res plačevale nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, na katerem stojijo verski objekti, denimo bazilika Marije Pomagaj na Brezjah?

© Borut Krajnc

»Nov finančni udarec za slovenske župnije?« in »Nov frontalni napad države na Katoliško cerkev in vernike – odslej morajo župnije plačevati stavbno nadomestilo«. To sta le dva naslova iz revije Družina, ki jo izdaja katoliška cerkev, in s strankarskega portala Nova24TV, ki sta bila objavljena v zadnjih dneh.