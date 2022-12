Odhajajoči celjski župan Šrot še vedno zaposluje

Primopredaja poslov med Šrotom in novoizvoljenim županom Kovačem bo 21. decembra

Odhajajoči celjski župan Bojan Šrot

© Občina Celje

Na spletni strani celjske občine je bil v zadnjem hipu pred slovesom župana Bojana Šrota in prihodom njegovega naslednika Matije Kovača objavljen zaposlitveni oglas za zaposlitev protokolarnega delavca za nedoločen čas, danes poroča Večer. Na celjski občini so za STA pojasnili, da je ta zaposlitev del kadrovskega načrta občine.

Po navedbah časnika je v torek marsikoga presenetil na spletnih straneh celjske občine in zavoda za zaposlovanje objavljeni zaposlitveni oglas, s katerim iščejo protokolarnega uslužbenca v službi za odnose z javnostmi in promocijo v kabinetu župana celjske občine.

Rok za prijavo na oglas je le tri dni. To daje vtis, da hoče odhajajoči župan za nedoločen čas zaposliti enega od tamkaj zaposlenih iz svojega kabineta, navaja Večer.

Kot dodaja, so jim na celjski občini povedali, da rok za objavo prostega delovnega mesta ne sme biti krajši od treh delovnih dni, česar da se redno poslužujejo.

"Izkušnje namreč kažejo, da se kandidati prijavljajo v prvih dneh in daljša objava nikakor ne pomeni večjega števila prijavljenih kandidatov. Na zaupanje župana sta na občini zaposlena dva javna uslužbenca. V službi za odnose z javnostmi in promocijo v kabinetu župana pa so zaposlene tri javne uslužbenke za nedoločen čas," je odgovor občine še povzel časnik.

Novoizvoljeni celjski župan Matija Kovač

© Facebook

Primopredaja poslov med Šrotom in novoizvoljenim županom Kovačem bo 21. decembra, dan prej pa ustanovna seja novega mestnega sveta, je za STA danes povedal Kovač. Prvi neformalni pogovori o koaliciji že potekajo, Kovač želi skleniti neformalno veliko koalicijo. Kdo bo v njej, bo znano v prihodnjih tednih.

V drugem krogu lokalnih volitev je v nedeljo Šrot, ki je celjsko občino vodil 24 let, prejel 42,2 odstotka glasov, njegov protikandidat Kovač pa 57,8.