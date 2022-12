Milan Kučan / »V diktaturi volk izbere, katero ovco bo pojedel. V demokraciji pa ovce izberejo, kateri volk jih bo pojedel.«

"Pred dnevi sem sodeloval na pogovoru, na katerem je bil osrednji gost naš prvi predsednik Milan Kučan. Na odru je povedal staro šalo, kakšna je razlika med diktaturo in demokracijo. V diktaturi volk izbere, katero ovco bo pojedel. V demokraciji pa ovce izberejo, kateri volk jih bo pojedel. Ko so se zadnji teden skoraj vsi ukvarjali s Tatjano Bobnar in Robertom Golobom, je v zraku viselo tudi to vprašanje. Ali na vsakih volitvah res zamočimo do te mere, da izberemo volka, ki nas kasneje simbolno poje? Ali se res morajo vsi oblastniki preleviti in zamenjati dlako? Bomo res samo uboge ovce, vdane v usode ..."

(Kolumnist Leon Magdalenc v Dnevnikovi kolumni o šali, ki mu jo je povedal nekdanji predsednik republike Milan Kučan)