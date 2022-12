Državljani rajha orožje kupovali na Hrvaškem

Del orožja naj bi bil namenjen za likvidacije političnih nasprotnikov desničarjev v Nemčiji

Skrajno desno gibanje Državljani rajha, ki je bilo pred dnevi tarča obsežne operacije nemške policije zaradi domnevnega poskusa državnega udara v Nemčiji, je orožje za svoje teroristične akcije pred nekaj leti kupovalo na Hrvaškem, eden od domnevnih članov gibanja pa je tam tudi živel, je včeraj poročal hrvaški Jutarnji list.

Nemška policija je v sredo v enajstih od 16 zveznih dežel, pa tudi v Avstriji in Italiji, izvedla več racij in aretirala 25 domnevnih članov skrajno desnega gibanja. Pridržani so obtoženi, da so načrtovali strmoglavljenje vlade in teroristični napad na parlament, kot tudi, da so nameravali enega od svojih članov imenovati za novega voditelja Nemčije.

Hrvaška policija in Urad za preprečevanje korupcije in organiziranega kriminala (Uskok) sta medtem po poročanju Jutarnjega lista v okviru preiskave nabave orožja v sodelovanju z nemško policijo prijela več deset ljudi, med katerimi so bili tudi hrvaški državljani.

Glede na ugotovitve je bil del orožja, ki ga je omenjena skupina kupila, namenjen za likvidacije političnih nasprotnikov desničarjev v Nemčiji.

Priznanje hrvaškega državljana Martina M., predvsem pa tajno prisluškovanje pogovorom tihotapcev orožja, ki ga je izvedel hrvaški Uskok, je privedlo do nedavne obsodbe Aleksandra Reichla, Martina M. in še enega pripadnika Državljanov rajha pred sodiščem v Münchnu.

Reichl, nekdanji nemški carinik, je bil najprej član radikalne desničarske Nacionaldemokratske stranke Nemčije (NPD), leta 2016 se je pridružil desničarski stranki Alternativa za Nemčijo (AfD), povezal pa se je tudi z Državljani rajha z Bavarske.

Reichl je glede na pričevanje Martina M. imel ženo v Zadru, od koder naj bi tudi nabavljal orožje, še navaja časnik.

V sodelovanju z nemško policijo so hrvaški organi sprožili tajno preiskavo in posneli telefonske pogovore med osumljenci. Iz teh pogovorov izhaja, da so se med drugim dogovarjali za nakup avtomatskih in ostrostrelskih pušk, pištol, strojnic, ročnih granat in šibrovk.

Hrvaška policija je v začetku leta 2018 pridobila informacije, da Reichl kupuje velike količine orožja, ki je na Hrvaškem ostalo iz časa vojne, in da ga s pomočjo nekaj pomagačev prevaža v Nemčijo, kjer to orožje dobavlja članom desničarskih skupin, vključno z Državljani rajha.

V sodelovanju z nemško policijo so hrvaški organi sprožili tajno preiskavo in posneli telefonske pogovore med osumljenci. Iz teh pogovorov izhaja, da so se med drugim dogovarjali za nakup avtomatskih in ostrostrelskih pušk, pištol, strojnic, ročnih granat in šibrovk.

Na Hrvaškem so aretirali skupno 16 oseb, ki so jih na podlagi Uskokove obtožbe obtožili, da so Reichlu dobavljali orožje, še navaja časnik.

Gibanje Državljani rajha vključuje neonaciste, teoretike zarote, ljubitelje orožja in tudi nekdanje vojake. Člani gibanja zavračajo legitimnost Zvezne republike Nemčije in njenih državnih institucij, se izogibajo plačevanju davkov in verjamejo, da Nemčijo vodi globoka država, ki jo je treba strmoglaviti.

Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je v pogovoru za časnik Bild opozorila, da se je število privržencev omenjenega gibanja od začetka leto močno povečalo. Po ocenah nemških obveščevalcev se je število tistih, ki so se pridružili Državljanom rajha, v primerjavi s prejšnim letom povečalo za približno 2000, gibanje pa naj bi sedaj štelo okoli 23.000 ljudi, je dejala ministrica.

E1Nff05tpI8

zmW7tODz06c