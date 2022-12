»Evropski parlament je napaden«

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je obsodila korupcijsko afero, ki pretresa parlament. Evropski parlament je napaden, napadena je evropska demokracija, je opozorila ter napovedala temeljito notranjo preiskavo.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v Strasbourgu izrazila "bes, jezo in žalost" ter obsodila korupcijsko afero, ki pretresa parlament. Evropski parlament je napaden, napadena je evropska demokracija, je opozorila ter napovedala temeljito notranjo preiskavo.

Ob začetku plenarnega zasedanja je Metsola tudi napovedala, se bo v torek sešla konferenca predsednikov, ki naj bi sprožila postopek za razrešitev grške evroposlanke Eve Kaili z mesta podpredsednice. V luči preiskave v parlamentu tudi ne bo razprave o vizumski liberalizaciji za Katar, poročilo je bilo poslano nazaj odboru, je dejala.

Pri tem je poudarila, da afera, v preiskavi katere so belgijski organi pregona zaradi obtožb o korupciji pridržali štiri ljudi, med njimi Kailijevo, ni stvar levice ali desnice. Poslance je pozvala, naj afere ne izkoriščajo v politične namene oziroma za nabiranje političnih točk.

"Ti zlonamerni akterji, povezani z avtokratskimi tretjimi državami, so domnevno uporabili orožje nevladnih organizacij, sindikatov, posameznikov, pomočnikov in poslancev Evropskega parlamenta, da bi obvladali naše procese."



Kot je opozorila, se sovražniki demokracije, za katere je grožnja sam obstoj tega parlamenta, ne bodo ustavili pred ničemer. "Ti zlonamerni akterji, povezani z avtokratskimi tretjimi državami, so domnevno uporabili orožje nevladnih organizacij, sindikatov, posameznikov, pomočnikov in poslancev Evropskega parlamenta, da bi obvladali naše procese," je dejala. Vendar njihovi zlonamerni načrti niso uspeli, je dodala.

Notranja preiskava v parlamentu bo po njenih besedah preučila vsa dejstva in zagotovila, da se bo reformiral. Preverili bomo, kdo ima dostop do institucije, kako se te organizacije financirajo, kakšne povezave imajo s tretjimi državami, zahtevali večjo preglednost srečanj s tujimi akterji in kdo je z njimi povezan, je naštela. "Pretresli bomo ta parlament," je dodala Metsola.

Evropski poslanci so se na plenarnem zasedanju strinjali, da razpravo o korupcijskem škandalu in širši potrebi po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah uvrstijo na dnevni red zasedanja v torek popoldne. O resoluciji pa bodo glasovali v četrtek.

