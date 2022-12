EU / Evropski parlament razrešil koruptivno podpredsednico

Evropski poslanci so izglasovali razrešitev podpredsednice parlamenta Eve Kaili, osumljene korupcije v zvezi s Katarjem. Za razrešitev je glasovalo kar 625 evroposlancev, eden je bil proti, dva sta bila vzdržana.

© Euranet Plus / WikiCommons

Evropski poslanci so danes na plenarnem zasedanju v Strasbourgu izglasovali razrešitev podpredsednice parlamenta Eve Kaili, osumljene korupcije v zvezi s Katarjem. Za razrešitev je glasovalo 625 evroposlancev, eden je bil proti, dva sta bila vzdržana.

V skladu s poslovnikom Evropskega parlamenta je za razrešitev potrebna dvotretjinska večina vseh oddanih glasov. Proti razrešitvi ene od 14 podpredsednikov parlamenta je glasoval le nepovezani evropski poslanec iz Hrvaške Mislav Kolakušić.

Evroposlanci so o razrešitvi podpredsednice Kaili odločali v skladu z 21. členom poslovnika parlamenta, ki ga je po preiskavah v Belgiji danes soglasno sprožila konferenca predsednikov Evropskega parlamenta.

Konferenca predsednikov, ki jo sestavljajo predsednik parlamenta in predsedniki političnih skupin, je na današnjem zasedanju tudi sprejela izjavo, v kateri je poudarila, da je šokirana in globoko zaskrbljena zaradi nedavnih razkritij korupcije in kriminalnega vpliva na odločanje v Evropskem parlamentu.

"Vsak vpleteni mora za svoja dejanja odgovarjati," še piše v izjavi, v kateri konferenca predsednikov poudarja, da bo parlament še naprej podpiral delo policije in pravosodja, da bi zagotovil pravico.

Napoveduje tudi, da bo Evropski parlament začel proces notranje reforme, s katero naj bi okrepili preglednost svojega delovanja in katere del je tudi glasovanje o razrešitvi podpredsednice Kaili. "Zagotovili bomo tudi preglednost in nadzor nad financiranjem organizacij in ljudi, ki imajo dostop do parlamenta," še piše v izjavi.

"Ne bomo počivali, dokler ne bo povrnjeno polno zaupanje v našo institucijo," je še poudarila konferenca predsednikov.

Evropski poslanci imajo sicer popoldne na dnevnem redu plenarnega zasedanja v Strasbourgu tudi razpravo o sumih korupcije iz Katarja in širši potrebi po preglednosti in odgovornosti v evropskih institucijah.

Kaili, ki so jo prijeli v petek, je v priporu in bo obtožena v preiskavi suma korupcije v Evropskem parlamentu, povezane s Katarjem. 44-letnici so že v nedeljo odvzeli vsa pooblastila in pristojnosti. Kaili ne more izkoristiti imunitete, ki bi ji sicer pripadala kot poslanki Evropskega parlamenta, ker so jo ujeli med izvedbo kaznivega dejanja.

Gre za enega največjih korupcijskih škandalov v zgodovini Evropskega parlamenta. Belgijsko tožilstvo bo preiskovalo obtožbe o domnevnem podkupovanju, pranju denarja in poskusih vplivanja na politične odločitve v EU s strani Katarja, ki trenutno gosti svetovno prvenstvo v nogometu. Belgijska policija je v okviru preiskave obtožb od minulega konca tedna pridržala šest ljudi. Zasegli so tudi 600.000 evrov gotovine ter telefone in računalnike.

Odvetnik Eve Kaili zatrjuje, da je njegova stranka nedolžna in nima nič opraviti s podkupninami iz Katarja. Tudi Katar odločno zavrača navedbe o korupciji.

Kot ena od 14 podpredsednikov Evropskega parlamenta je bila Grkinja Kaili iz politične skupine socialistov in demokratov ena najvplivnejših akterjev v tej evropski instituciji.

V minulih mesecih je bila najglasnejših zagovornic Katarja. Nedavno je po srečanju s katarskim ministrom za delo Katar označila za "vodilnega na področju delavskih pravic", kljub pomislekom mednarodne javnosti glede pogojev dela za delavce, ki so gradili stadione za nogometno prvenstvo.

Policija je pridržala tudi njenega partnerja Francesca Giorgia, ki je svetovalec za Bližnji vzhod in Severno Afriko v Evropskem parlamentu ter ustanovitelj nevladne organizacije Fight Impunity. Predsednik te organizacije je Italijan Pier Antonio Panzeri, nekdanji poslanec S&D v Evropskem parlamentu, ki je prav tako med pridržanimi. Policija je zapečatila tudi pisarno še enega parlamentarnega pomočnika, ki je nekoč delal za Fight Impunity, trenutno pa je pomočnik belgijske poslanke Marie Arene iz S&D.

Pridržana sta bila tudi Niccolo Figa-Talamanca, generalni direktor nevladne organizacije No Peace Without Justice in generalni sekretar Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC) Luca Visentini.

