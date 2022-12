Nataša Pirc Musar Borutu Pahorju / »Vračilo odlikovanj ni primerno dejanje«

Novoizvoljena predsednica meni, da so Igor Bavčar, Janez Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel z vrnitvijo odlikovanj izkazali odnos do države, ne do tistega, ki ga izroči

Odhajajoči predsednik in prihajajoča predsednica države

© Borut Krajnc

Novoizvoljena predsednica države Nataša Pirc Musar je v odzivu na vračilo odlikovanj zlati častni znak svobode šestim "akterjem slovenske osamosvojitve" na Twitterju zapisala, da bi jim sama vrnitev odlikovanj omogočila, ponovna svečana podelitev pa je neprimerna. Ob tem je napovedala, da bo država pod njenim vodenjem usmerjena v prihodnost.

Pirc Musar, ki bo sedanjega predsednika Boruta Pahorja nasledila prihodnji teden, je v tvitu pojasnila, da jo je veliko novinarjev vprašalo glede ponovne izročitve leta 1993 vrnjenega zlatega častnega znaka nekaterim prejemnikom.

Kot je navedla, odlikovanje podeljuje predsednik v imenu države. "Z vrnitvijo so izkazali odnos do države, ne do tistega, ki ga izroči. Menim, da vračilo ni primerno dejanje za izkaz nestrinjanja s trenutnimi političnimi razmerami," je dodala.

Nataša Pirc Musar,

novoizvoljena predsednica republike

Pojasnila je še, da ne vidi ovir za spoštovanje volje odlikovancev, ki so si premislili. Sama bi jim vrnitev omogočila, ponovna svečana podelitev pa je po njenem mnenju neprimerna.

Predsednik Pahor je v torek šestim akterjem slovenske osamosvojitve na slovesnosti v predsedniški palači vrnil odlikovanja zlati častni znak svobode, ki so jih z odprtim pismom takratnemu slovenskemu predsedniku Milanu Kučanu simbolno zavrnili 21. junija leta 1993. To so naredili iz protesta zaradi, kot so navedli takrat, p"oskusov razvrednotenja slovenske samostojnosti" ter "vse glasnejših pobud za oživljanje nekakšne nove Jugoslavije". Znak in listino so nato tudi fizično vrnili, in sicer v zdaj že znameniti plastični vrečki proizvajalca čevljev.

Na današnji slovesnosti so odlikovanja sprejeli Igor Bavčar, Janez Janša, Jelko Kacin, Lojze Peterle in Dimitrij Rupel. V imenu pokojnega Franceta Bučarja pa je odlikovanje sprejel njegov sin, Janez Bučar.