Evropska komisija »zelo zadovoljna« z napredkom v Sloveniji v času Golobove vlade

Evropska komisija je potrdila, da je bilo v Sloveniji v zadnjih šestih mesecih na področju vladavine prava narejeno »zelo veliko«

Evropska komisija je potrdila, da je bilo v Sloveniji v zadnjih šestih mesecih na področju vladavine prava narejeno zelo veliko, je po zasedanju Sveta EU za splošne zadeve v Bruslju danes dejal državni sekretar na MZZ Marko Štucin. Pred Slovenijo je še veliko dela, vendar si bodo prizadevali za nadaljevanje reform, je dodal.

Ministri, pristojni za evropske zadeve EU, so v okviru letnega dialoga o pravni državi danes opravili razpravo o poročilu Evropske komisije o vladavini prava z julija letos za Slovenijo in še štiri druge članice - Poljsko, Portugalsko, Romunijo in Švedsko.

"Gre za poročilo o lanskem letu, tako da je bilo precej kritično na več področjih, od neodvisnosti medijev do neodvisnosti pravosodja, do pomanjkljivosti glede boja proti korupciji," je za slovenske novinarje v Bruslju povedal Štucin.

Marko Štucin,

državni sekretar na MZZ

Kot je dejal, je v okviru razprave predstavil, kar je sedanja vlada v zadnjih šestih mesecih na tem področju naredila, in, kot je dejal, je naredila zelo veliko.

To je po Štucinovih besedah potrdila tudi Evropska komisija. Po informacijah komisije je bilo v Sloveniji v zadnjih šestih mesecih na tem področju narejeno zelo veliko. Tudi države članice, ki so sodelovale v razpravi, so to potrdile, je zatrdil.

V razpravi ni bilo slišati nobene kritike s strani članic, tudi s strani Evropske komisije ne. Kritika je bila predvsem za preteklo leto, za letošnje leto pa je bila ocena dokaj pozitivna, je povedal Štucin. Glede same razprave je sicer pojasnil, da gre pri tem predvsem za dialog ter izmenjavo izkušenj in priporočil.

Štucin se je po koncu zasedanja sestal še z evropskim komisarjem za pravosodje Didierjem Reyndersom, ki je v pogovoru prav tako potrdil, da je komisija zelo zadovoljna z napredkom v Sloveniji v zadnjih šestih mesecih. "Je pa seveda pred nami še veliko dela in prizadevali si bomo, da se reforme nadaljujejo tudi naprej," je dodal.