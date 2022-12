Podkupnine poslancem / V preiskavi korupcije v parlamentu EU zasegli 1,5 milijona evrov

Več evroposlancev je v zameno za denar in darila vplivalo na odločitve Evropskega parlamenta v korist Katarja kot gostitelja svetovnega nogometnega prvenstva

Na domovih zdaj že nekdanje podpredsednice Evropskega parlamenta, Grkinje Eve Kaili in nekdanjega evropskega poslanca, Italijana Antonia Panzerija je belgijska policija zasegla kar 1,5 milijona evrov, poročanje belgijskih medijev povzema italijanska tiskovna agencija Ansa. Dvojica je v priporu, ker naj bi prejemala podkupnine od Katarja.

V korupcijski aferi, ki je izbruhnila konec minulega tedna, je bilo sicer pridržanih šest oseb, štirim pa so nato odredili pripor in bodo v sredo stopili pred preiskovalnega sodnika. Poleg že omenjenih sta v priporu še dva Italijana - partner Eve Kailie in asistent evropskega poslanca iz Italije Francesco Giorgi ter generalni sekretar nevladne organizacije No Peace Without Justice Niccolo Figa-Talamanca.

Četverica je obtožena, da je v zameno za denar in darila vplivala na odločitve Evropskega parlamenta v korist Katarja kot gostitelja svetovnega nogometnega prvenstva. Katar obtožbe zavrača, prav tako Eva Kaili, v imenu katere so to sicer sporočili njeni odvetniki. V sredo bodo vsi štirje obtoženi stopili pred preiskovalnega sodnika, ki bo odločal o podaljšanju njihovega pripora.

Še en viden Italijan, ki je tarča korupcijske preiskave, prvi mož Mednarodne konfederacije sindikatov (ITUC) Luca Visentini je medtem znova na prostosti, prav tako tudi oče Eve Kaili, ki so ga prijeli, ko je s kovčkom, polnim denarja, zapuščal enega od hotelov v Bruslju. Visentini je danes izrazil prepričanje, da ga bodo po pogovoru s tožilci oprali vseh obtožb.

Denar so policisti zasegli na treh različnih krajih. 600.000 na domu enega od osumljenih, 150.000 domnevno pri Evi Kaili in 750.000 v kovčku v hotelski sobi.

Denar - skupno naj bi šlo za kar 1,5 milijona evrov in ne 600.000, kot se je poročalo sprva - so policisti po poročanju britanskega BBC zasegli na treh različnih krajih - 600.000 na domu enega od osumljenih, 150.000 domnevno pri Evi Kaili in 750.000 v kovčku v hotelski sobi. Skupaj so sicer izvedli okoli 20 preiskav, nekatere tudi v Italiji in v prostorih Evropskega parlamenta v Bruslju.

Za sredo dopoldne je po napovedih Anse predvideno preliminarno zaslišanje Kaili, Panzerija, Giorgija in Figa-Talamance na sodišču. Odvetnik Kailijeve je sicer zvečer za francosko tiskovno agencijo AFP zatrdil, da poslanka ni vedela za denar, ki so ga našli v njenem bruseljskem stanovanju, in da je nedolžna.

V Bruslju se sicer vrstijo ugibanja, da razkritij še ni konec in da se utegne pod drobnogledom znajti še kakšen bolj ali manj viden evropski politik.

Med drugim je tarča kritik zaradi svojih nedavnih tvitov, objavljenih novembra ob obisku Katarja, postal podpredsednik Evropske komisije, pristojen za evropski način življenja, Grk Margaritis Schinas.

Na novinarski konferenci v Strasbourgu je Schinas danes zatrdil, da so bile vse njegove javne izjave, vključno s tviti, v katerih je med drugim zapisal, da je Katar dosegel "pomemben in oprijemljiv napredek pri reformi trga dela", "stoodstotno skladne" s politiko Evropske komisije. Kot je še povedal, je ob obisku prejel nogometno žogo, spominek na svetovno prvenstvo in škatlo pralin.

Medtem so v Evropskem parlamentu po navedbah Anse suspendirali skupino prijateljstva s Katarjem, odpovedali pa so tudi za februar načrtovani obisk parlamentarne delegacije v regiji.

KL4QpqQeDbs

K45FstLUvuU