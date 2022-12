Kitajska / »Po ukinitvi obveznega testiranja je primere covida-19 nemogoče spremljati«

Kitajska nacionalna komisija za zdravje (NHC) opozarja, da je po ukinitvi množičnega testiranja nemogoče natančno ugotoviti dejansko število asimptomatskih okuženih ljudi

© pixabay.com

Potem ko so kitajske oblasti prejšnji teden opustile politiko ničelne tolerance do covida-19, testiranje pa v večjem delu države ni več obvezno, je postalo nemogoče spremljati dejansko število primerov, je danes sporočila kitajska nacionalna komisija za zdravje (NHC). Število okužb v državi medtem narašča, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po skoraj treh letih ničelne tolerance do virusa je nenadna ukinitev množičnega testiranja in karanten na Kitajskem povzročila upad uradno prijavljenih okužb. NHC je posledično priznala, da njene številke ne odražajo več dejanskega števila okužb.

"Veliko asimptomatskih ljudi ne sodeluje več pri testiranju nukleinskih kislin, zato je nemogoče natančno ugotoviti dejansko število asimptomatskih okuženih ljudi," so v izjavi navedli pri NHC.

Kitajska se zdaj sooča s hitrim naraščanjem števila okužb. Strokovnjaki se bojijo, da porasta ne bo mogoče obvladati, saj na milijone ranljivih starejših še vedno ni v celoti cepljenih, medtem ko bolnišnice nimajo zadosti sredstev za obvladovanje razmer. Zaradi naraščajočega povpraševanja po hitrih antigenskih testih in zdravilih se je razcvetel tudi črni trg z astronomskimi cenami, navaja AFP.

Svetovalec kitajske vlade Feng Zijian je pred dnevi ocenil, da se bo z novim koronavirusom najverjetneje okužilo med 80 in 90 odstotkov od skupno 1,4 milijarde Kitajcev. Hkrati je opozoril, da bo ob vrhuncu vala okužb prišlo do velikega pritiska na zdravstveni sistem in da bi bilo nujno pospešiti cepljenje v državi.

