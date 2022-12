Zelenski / »Za nobenega otroka, ki lahko umre od skrite ruske protipehotne mine, ni miru«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je mednarodno skupnost zaprosil za pomoč pri odstranjevanju min in drugih neeksplodiranih sredstev v njegovi državi

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v video nagovoru novozelandskem parlamentu mednarodno skupnost danes zaprosil, naj pomaga njegovi državi pri odstranjevanju min in drugih neeksplodiranih sredstev, ki po njegovih besedah onesnažujejo območje, ki je po površini enako velikosti Kambodže ali Urugvaja.

"Glede na trenutno stanje je z minami in drugimi neeksplodiranimi sredstvi onesnaženih 174.000 kvadratnih kilometrov ukrajinske zemlje," je dejal Zelenski prek video povezave.

"Za nobenega otroka, ki lahko umre od skrite ruske protipehotne mine, ni miru," je opozoril in ob tem Novo Zelandijo, katere vojska ima obsežne izkušnje na tem področju, pozval, naj stopi na čelo prizadevanj za odstranitev min, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Slišala sem vaš poziv k večji podpori, še zlasti v povezavi z dolgoročnimi posledicami vojne, vključno z vplivom na okolje. Z vami smo, ko iščete mir, in z vami bomo tudi pri obnovi države."



Jacinda Adern,

novozelandska premierka

Kot je v svojem govoru še dejal Zelenski, sta Črno in Azovsko morje onesnažena s plavajočimi minami, ki so bile usodne za stotisoče živih bitij, ki so umrla v spopadih. Pri tem je Rusijo obtožil ekocida v Ukrajini.

"Slišala sem vaš poziv k večji podpori, še zlasti v povezavi z dolgoročnimi posledicami vojne, vključno z vplivom na okolje," mu je odgovorila novozelandska premierka Jacinda Adern. "Z vami smo, ko iščete mir, in z vami bomo tudi pri obnovi države," je še dodala.

Nova Zelandija je Kijevu doslej nudila skromne količine opreme in vojaškega usposabljanja, je pa poslala več kot sto inštruktorjev v Evropo, da bi ukrajinskim oboroženim silam svetovali na vojaškem področju. Danes je vlada v Wellingtonu obljubila dodatna dva milijona ameriških dolarjev humanitarne pomoči za pomoč Ukrajini čez zimo, še navaja AFP.

