TikTok / Veliko varnostno tveganje, zanj ni prostora na vladnih napravah

Senat ZDA je sprejel predlog zakona, ki zveznim uslužbencem prepoveduje uporabo aplikacije TikTok

© Solen Feyissa / Flickr

Senat ZDA oziroma zgornji dom ameriškega kongresa je v sredo sprejel predlog zakona, ki zveznim uslužbencem prepoveduje uporabo aplikacije TikTok kitajskega podjetja ByteDance na napravah v vladni lasti. S to potezo želijo ameriške oblasti zatreti kitajska podjetja zaradi bojazni, povezanih z nacionalno varnostjo, poroča agencija Reuters.

Predlog zakona mora zdaj potrditi predstavniški dom kongresa, kar se bo predvidoma zgodilo prihodnji teden, nato pa ga mora odobriti še predsednik Joe Biden. TikTok je sicer namenjen izmenjavi kratkih video posnetkov, vendar se ameriške oblasti bojijo, da bi Peking aplikacijo lahko uporabil za vohunjenje in cenzuriranje vsebin.

Do poteze senata prihaja po tem, ko sta se zvezni državi Severna Dakota in Iowa ta teden pridružili več drugim zveznim državam, ki so uporabo TikToka na državnih napravah že prepovedale. Pred dvema dnevoma sta to storili tudi Alabama in Utah, že pred tem pa Teksas, Maryland in Južna Dakota. Skupno je tovrstni zakon sprejelo deset ameriških zveznih držav.

Številne zvezne institucije, vključno z ameriškim obrambnim ministrstvom, ministrstvom za domovinsko varnost in zunanjim ministrstvom, že prepovedujejo TikTok na vladnih napravah. "TikTok predstavlja veliko varnostno tveganje za ZDA in zanj ni prostora na vladnih napravah," je pred časom dejal republikanski senator Josh Hawley, ki je podoben zakon predlagal leta 2020, ko ga je kongres tudi soglasno potrdil, navaja Reuters.

Biden je nato lani preklical izvršni zakon nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, s katerim je ta želel povsem prepovedati tako TikTok kot WeChat, ki je prav tako v kitajski lasti.

Po sprejetju novega predloga zakona so iz TikToka sporočili, da so pomisleki ameriških oblasti večinoma posledica napačnih informacij. Kot so dejali, bi se z veseljem sestali z zakonodajalci in razpravljali o praksah družbe. "Razočarani smo, da je toliko držav skočilo na politični voz in sprejelo politike, ki temeljijo na neutemeljenih neresnicah o TikToku in ki ne bodo v ničemer pripomogle k nacionalni varnosti ZDA," so sporočili.

Republikanski senator Marco Rubio je sicer v torek predstavil tudi zakon za popolno prepoved aplikacije v ZDA. V skladu s tem zakonom, bi ameriške oblasti lahko blokirale vse transakcije vseh kitajskih in ruskih podjetij, ki se ukvarjajo z družbenimi mediji, so sporočili iz senatorjevega urada.

jRs39FxweJk