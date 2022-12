»Milijone otrok čaka težka zima v mrazu in temi«

Unicef opozarja, da bodo zaradi izpadov elektrike v Ukrajini ogroženi milijoni otrok

Zaradi stalnih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo v Ukrajini skoraj vsak otrok, približno sedem milijonov njih, nima stalnega dostopa do elektrike, ogrevanja in vode, je v sredo opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef). Otroci niso izpostavljeni samo hudemu mrazu, ampak se tudi ne morejo učiti prek spleta.

Spletni pouk namreč pomeni za mnoge otroke edini dostop do izobraževanja, saj je veliko šol poškodovanih ali uničenih. Zaradi pomanjkanja elektrike so omejeni tudi stiki otrok s prijatelji ali sorodniki, kar negativno vpliva na njihovo duševno stanje. Ocene so, da je 1,5 milijona otrok v Ukrajini izpostavljenih tveganju za razvoj depresije, tesnobe, posttravmatske stresne motnje in drugih težav z duševnim zdravjem, piše na spletni strani Unicefa.

Poleg tega zdravstvene ustanove med zimo, ko se temperature spustijo tudi pod minus 20 stopinj Celzija, morda ne bodo mogle zagotavljati ključnih storitev, nedelujoči vodovodni sistemi pa povečujejo že tako izjemno visoko tveganje za pljučnico, sezonsko gripo, z vodo prenosljive bolezni in covid-19.

"Milijone otrok čaka težka zima v mrazu in temi, ne da bi vedeli, kako in kdaj se bodo razmere izboljšale," je opozorila izvršna direktorica Unicefa Catherine Russell. Povedala je, da je Unicef začel razdeljevati pakete z zimskimi oblačili, opremo za ogrevanje vode in generatorje na fronto in na novo dostopna območja v regijah Harkov, Herson in Doneck.

"Milijone otrok čaka težka zima v mrazu in temi, ne da bi vedeli, kako in kdaj se bodo razmere izboljšale."



Catherine Russell,

izvršna direktorica Unicefa

Unicef je še opozoril, da so razmere še posebej kritične za 6,5 milijona razseljenih Ukrajincev, med katerimi je 1,2 milijona otrok.

Rusija, ki je Ukrajino napadla februarja, v zadnjem času osredotoča napade na ukrajinske elektrarne, tako da te lahko zadostijo le 70 odstotkom potreb. Številna ukrajinska gospodinjstva so zaradi nizkih temperatur začasno ali celo povsem brez ogrevanja, elektrike in vode.

Unicef je minuli teden objavil letni poziv za humanitarno pomoč otrokom. Za zadovoljitev takojšnjih in dolgoročnih potreb 9,4 milijona ljudi, vključno s štirimi milijoni otrok v Ukrajini, ki jih je vojna še posebej prizadela, sklad potrebuje 1,1 milijarde ameriških dolarjev.

FAh6Qiz42DU

_Gpo0hmSPEg