RTV / Ovadbe zaradi visokih odpravnin 

Ovadbe zaradi visokih odpravnin

Grah Whatmough, Zalaznik in Kosmač so pravočasno poskrbeli, da bodo "pravi kadri" dobili "velikanske odpravnine"

Janševa metla na nacionalki: generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough

Svet delavcev Radiotelevizije Slovenija (RTVS) bo po poročanju časnika Večer zaradi visokih odpravnin, ki so predvidene po novem aneksu h kolektivni pogodbi RTVS, vložil kazenske ovadbe. V svetu delavcev ocenjujejo, da vodstvo RTVS s podpisom tega aneksa krši 16. člen zakona o javnih uslužbencih, ki prepoveduje oškodovanje javnih sredstev.

V najnovejšem aneksu kolektivne pogodbe je zapisano, da "ne glede na določbe zakonov, veljavnih kolektivnih pogodb in drugih veljavnih dogovorov vsakemu delavcu, ki mu pogodba o zaposlitvi preneha brez njegovega posebej podanega izrecnega soglasja, pripada odpravnina v višini toliko bruto plač, kot bi jih po pogodbi še prejel, vendar največ v višini 20-kratnika osnove". Delavcu, ki pa se ponovno zaposli na delovnem mestu, na katerem je bil zaposlen že prej, pa po aneksu pripada 7-kratnik osnove.

Aneks so podpisali generalni direktor Andrej Grah Whatmough, predsednik Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija Peter Kosmač in predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije Tom Zalaznik.

Omenjeni določbi so kritizirali v Kolektivu RTV SMO, ki javnost obvešča o zaostrenih razmerah na RTVS, kjer so zapisali, da gre večinoma za ljudi, "ki jim bo funkcija avtomatsko prenehala, ker je vezana na generalnega direktorja". Poudarjajo, da se bo to zgodilo tudi brez razrešitve generalnega direktorja, saj jim bo funkcija prenehala že z uveljavitvijo novele zakona o RTV. Kot so še dodali, da so s tem Grah Whatmough, Zalaznik in Kosmač pravočasno poskrbeli, da bodo "pravi kadri" dobili "velikanske odpravnine".

V vodstvu RTVS so za Večer odgovorili, da so se z aneksom le odzvali na "pomisleke sindikatov, da bi bila v prihodnosti zaradi slabe finančne situacije možna odpuščanja in premestitve na nižja ovrednotena delovna mesta".

S tem pa se ne strinja svet delavcev, ki ugotavlja, da je 7. člen aneksa h kolektivni pogodbi, ki po novem določa izjemno visoke odpravnine in pogodbene kazni, v nasprotju z namenom 16. člena zakona o javnih uslužbencih, ki prepoveduje ravnanja delodajalca v škodo javnih sredstev. Ob tem svet napoveduje, da bo o takšnem ravnanju obvestil pristojne institucije ter vložil kazenske ovadbe.