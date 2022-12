Brez zdravnika 130.000 ljudi / »To je rušenje javnega zdravstva in socialna bomba, ki tiktaka«

Iniciativa Glas ljudstva je začela s kampanjo Ustavimo rušenje javnega zdravstva. Kot opozarjajo, v Sloveniji prebivalcem ni več zagotovljena ustavna pravica do zdravstvenega varstva, saj je vedno več ljudi brez osebnega zdravnika.

Protest pred zdravstvenim domom

"Kar se zdaj dogaja, je dobesedno rušenje javnega zdravstva, uničevanje javnega zdravstva z namenom, da se lahko dejansko vzpostavi privatno zdravstvo," je na novinarski konferenci pred Zdravstvenim domom Polje v Ljubljani uvodoma dejal Jaša Jenull. V iniciativi Glas ljudstva so ob tem predstavili javno peticijo za urgentno razreševanje problematike več kot 130.000 'izbrisanih' pacientov ter korake za izvedbo večmesečne kampanje Ustavimo rušenje javnega zdravstva.

"Kar se zdaj dogaja, je dobesedno rušenje javnega zdravstva, uničevanje javnega zdravstva z namenom, da se lahko dejansko vzpostavi privatno zdravstvo."



Jaša Jenullm

Glas ljudstva

Nekdanji zdravstveni minister Dušan Keber je na shodu dejal, da se število ljudi brez zdravnika vsak dan poveča za 60 in če se bo stanje nadaljevalo, je po njegovih ocenah popolnoma utemeljeno pričakovati, da bi lahko bilo na koncu brez zdravnika 350 tisoč ljudi. "Očitno je, da oblast ne opazi, da gre za strahoviti problem socialne in pravne države. Gre za socialno bombo, ki tiktaka," je dejal in opozoril pred poslabševanjem zdravja.

Protest pred zdravstvenim domom

