Kaj je Janez Janša počel onstran Atlantika

Gliha vkup štriha

Fotografija gala večerje pomembnih ljudi

Predsednik največje opozicijske stranke Janez Janša izidov trojnega referenduma, ki ga je predlagala SDS, ni pričakal na sedežu stranke, kot so to storili poslanci Branko Grims, Alenka Jeraj in Zvonko Černač, temveč je bil tisti konec tedna deset tisoč kilometrov stran, v Srednji Ameriki, kjer se je v glavnem mestu Paname udeležil srečanja izvršnega odbora Mednarodne zveze sredinskih demokratov. Gre za politično skupino, ki združuje različne konservativne in krščanskodemokratske politike, Janša pa v njej – poleg madžarskega premiera Viktorja Orbána in drugih – zaseda položaj podpredsednika.