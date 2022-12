Kijev znova napadli z droni / »Sovražnik napada prestolnico«

Župan glavnega mesta Ukrajine Vitalij Kličko je potrdil, da so v mestu odjeknile eksplozije

Župan Kijeva Vitalij Kličko

Kijev je bil zgodaj davi znova tarča napadov z droni, so sporočile oblasti v ukrajinski prestolnici in prebivalce pozvale, naj upoštevajo opozorila pred zračnimi napadi. V mestu so odjeknile eksplozije, v napadih pa je bila znova poškodovana energetska infrastruktura, je sporočil kijevski župan Vitalij Kličko.

"Sovražnik napada prestolnico," je prek Telegrama sporočila mestna uprava. V zračnem prostoru nad mestom so po lastnih navedbah že sestrelili devet brezpilotnih letal. Kot so navedli, gre za drone tipa šahed, ki jih izdeluje Iran in so prestolnico obstreljevali že v zadnjih tednih.

Kijevski župan Kličko je potrdil, da so v mestu odjeknile eksplozije. Slišati naj bi jih bilo v okrožjih Solomjanski in Ševčenkivski, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V napadih so bili ponovno poškodovani objekti kritične infrastrukture, je na Telegramu sporočil Kličko. Energetska služba si prizadeva stabilizirati oskrbo z električno energijo in ogrevanjem. V nekaterih delih mesta so morali zasilno izklopiti elektriko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju prebivalcev je bilo ponoči nad Kijevom slišati tipičen hrup brezpilotnih letal in ogenj ukrajinske protiletalske obrambe. V prestolnici nihče ni bil poškodovan, je še sporočil Kličko. Iz okolice Kijeva pa poročajo o dveh poškodovanih. Ob infrastrukturnih objektih naj bi bile poškodovane tudi zasebne hiše.

Po podatkih ukrajinske vojske je samo Kijev napadlo več kot 20 bojnih brezpilotnih letal iranske izdelave. Zračna obramba jih je sestrelila približno 15. Na jugu Ukrajine so prestregli še deset dronov. Po podatkih ukrajinske obveščevalne službe je ruska vojska nedavno prejela novo dostavo brezpilotnih letal iranske izdelave, še navaja dpa.

Ukrajina je od začetka ruske invazije na državo pred desetimi meseci redno tarča smrtonosnih zračnih napadov. Po nizu nazadovanj na bojišču in izgubi ozemlja je Moskva tovrstne napade še okrepila, usmerjeni pa so zlasti na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Ob vse nižjih temperaturah napadi z raketami in droni krnijo oskrbo z elektriko, mesta pa pogosto ostanejo tudi brez oskrbe z vodo in ogrevanja.

Po obsežnih napadih minuli petek, v okviru katerih so ruske sile izstrelile okrog 70 raket, je bil ukrajinski električni operater Ukrenergo med popravljanjem omrežja primoran v nujne izklope elektrike. Pozneje so iz podjetja sporočili, da bodo po novih ruskih napadih tudi danes izvedli izredne izklope elektrike, navaja AFP.

Sovražna brezpilotna letala so ponoči napadla energetske objekte po vsej državi (...) Načrte za izredne zaustavitve smo začeli izvajati v regijah Sumi, Harkov, Poltava, Dnipropetrovsk, Zaporožje, Kirovograd, Žitomir, Černigiv, Čerkasi in Kijev ter v samem mestu Kijev," so pri operaterju navedli v izjavi.

Kot je v nedeljo zvečer v svojem rednem nagovoru dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, so doslej obnovili oskrbo z elektriko za devet milijonov ljudi.

