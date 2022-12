Zelenski / »Pripravljamo se na vse možne obrambne scenarije«

Ob Putinovem obisku v Belorusiji napovedane tudi vojaške vaje

Ruski predsednik Vladimir Putin se bo danes na svojem prvem obisku v Minsku po več letih srečal z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom, so sporočili iz Kremlja. Iz Moskve so medtem sporočili tudi, da bo ruska vojska v Belorusiji izvedla vojaške vaje, vendar niso navedli, kdaj in kje naj bi potekale, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin in Lukašenko sta sicer redno v stikih, vendar pa so v zadnjih treh letih vsi njuni dvostranski pogovori potekali v Rusiji ali v tretjih državah. Današnji obisk ruskega predsednika v Minsku bo njegov prvi po juniju 2019, poroča ruske tiskovna agencija Tass.

Voditelja nameravata med drugim razpravljati o strateškem partnerstvu med državama ter aktualnih regionalnih in mednarodnih vprašanjih, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Medtem so iz ruskega obrambnega ministrstva sporočili, da bo ruska vojska v Belorusiji izvedla vojaške vaje, vendar pri tem niso navedli, kdaj in kje naj bi potekale. V Minsku so pred tem oktobra napovedali oblikovanje skupnih regionalnih sil, od takrat pa je v državo prispelo več tisoč ruskih vojakov.

"Končna ocena bojnih zmogljivosti in bojne pripravljenosti enot bo podana (...) po izvedbi bataljonskih taktičnih vaj," je tiskovna agencija Interfax povzela navedbe ministrstva. Del skupne belorusko-ruske enote, ki je v procesu ustanavljanja, naj bi bilo približno 9000 ruskih vojakov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nedeljo zvečer dejal, da je "zaščita meje tako z Rusijo kot Belorusijo stalna prednostna naloga" Kijeva. "Pripravljamo se na vse možne obrambne scenarije," je zatrdil v svojem rednem nagovoru ukrajinskemu ljudstvu.

Lukašenko je sicer od začetka vojne v Ukrajini večkrat dejal, da beloruskih vojakov ne namerava poslati v južno sosedo.

FF7wx72hvxE

nvtKYBx4E7Y

aXw61-vTRr4

MRMhgzv4oTI