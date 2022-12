Anketa / Skoraj polovica vprašanih ocenjuje, da je bil odstop ministrice Tatjane Bobnar utemeljen

Podpora Golobovi vladi, ki je novembra narasla, je v decembrskem merjenju znova padla

Premier Robert Golob in zdaj že nekdanja ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, ko sta bila še sodelavca v vladi (junij 2022)

© Borut Krajnc

Podpora vladi, ki je po raziskavi Vox populi za časnika Dnevnik in Večer novembra narasla, je v decembrskem merjenju znova padla. Delo vlade je kot uspešno ocenilo 49,3 odstotka vprašanih. Padla je tudi podpora vsem parlamentarnim strankam. Približno 45 odstotkov vprašanih pa ocenjuje, da je bil odstop ministrice Tatjane Bobnar utemeljen.

Delo vlade po raziskavi Vox populi kot uspešno ocenjuje 49,3 odstotka vprašanih, kot neuspešno 41 odstotkov, odgovor "ne vem" pa je podalo 9,7 odstotka anketirancev. To je po navedbah časnika Dnevnik najnižja izmerjena podpora aktualni vladi Roberta Goloba. Oktobra je delo vlade kot uspešno ocenilo 51,7 odstotka vprašanih, novembra pa 56,3 odstotka.

Gibanje Svoboda sicer ostaja stranka z največjo podporo, se je pa vsem parlamentarnim strankam podpora nekoliko zmanjšala. Če bi bile to nedeljo volitve, bi za Gibanje Svoboda glasovalo 29,2 odstotka vprašanih, kar je nekoliko manj kot novembra, ko bi zanje glasovalo 31,3 odstotka vprašanih. SDS pa je podpora z novembrskih 23,8 odstotka padla na 21,6 odstotka.

NSi bi prejela 8,9 odstotka glasov (novembra 9,7), SD 8,2 odstotka (novembra 8,3) in Levica 5,2 odstotka (novembra 5,8). Druge stranke bi volilo 1,7 odstotka vprašanih, 18,7 odstotka jih ne ve, koga bi volili, 6,5 odstotka pa jih ne bi volilo.

V anketi je 45,3 odstotka vprašanih odgovorilo, da je bil glede na informacije, s katerimi razpolagajo, odstop ministrice za notranje zadeve Tatjane Bobnar utemeljen, 29,1 odstotka jih meni, da je bil neutemeljen, 25,5 odstotka pa jih ne ve oziroma nima mnenja.

Glede zaupanja policiji je 64 odstotkov vprašanih odgovorilo, da policiji zaupa ali popolnoma zaupa, 10,3 odstotka ji ne zaupa ali sploh ne zaupa, 24,9 odstotka pa ji niti ne zaupa niti zaupa. 0,8 odstotka vprašanih jih ne ve ali ni podalo odgovora.

Najbolj priljubljeni: Pahor, Logar, Golob in Bobnar

Na vrhu lestvice priljubljenosti politikov ostaja odhajajoči predsednik republike Borut Pahor, poslanec SDS Anže Logar pa je na drugem mestu zamenjal predsednika vlade Roberta Goloba, ki je zdaj na tretjem mestu. Za njim se je na četrto mesto s uvrstila nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar, ki se je povzpela z 12. mesta, kar je največji vzpon ta mesec. Prehitela je evropsko poslanko Ljudmilo Novak in ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana, ki sta tako pristala na petem in šestem mestu. Sledijo ljubljanski župan Zoran Janković, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon in predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, deseterico pa zaključuje predsednik NSi Matej Tonin.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo opravila med 12. in 14. decembrom na reprezentativnem vzorcu 700 anketirancev.