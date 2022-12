VIDEO / »V imenu vlade se opravičujem za vpletenost v trgovanje s sužnji«

Uradno opravičilo Nizozemske za 250-letno vpletenost v trgovanje s sužnji

Nizozemski premier Mark Rutte se je uradno opravičil za 250-letno vpletenost Nizozemske v trgovanje s sužnji, kar je označil za zločin proti človeštvu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Danes se v imenu vlade opravičujem za pretekla dejanja nizozemske države," je dejal v odzivu na poročilo, ki ga je naročila vlada.

Do opravičila je prišlo teden dni po tem, ko je poročilo z naslovom Okovi preteklosti med drugim pokazalo, da so bili ljudje na nizozemskem zunanjem ministrstvu izpostavljeni rasističnim komentarjem, nekateri pa so bili zaradi barve kože ali etničnega porekla zavrnjeni pri napredovanju.

Poročilo sicer naslavlja predvsem neslavno nizozemsko zgodovino - nizozemski trgovci so med 17. in 19. stoletjem preprodali več kot 600.000 ljudi iz Afrike in Azije, ki so bili ob prisilnem delu na plantažah podvrženi fizičnemu, psihičnemu in spolnemu nasilju, poroča britanski BBC.

"Danes se v imenu vlade opravičujem za pretekla dejanja nizozemske države."



Mark Rutte,

nizozemski premier

Nizozemska je bila v tistem obdobju ena najrazvitejših trgovskih držav na svetu. Obdobje, znano tudi kot zlata doba, je prineslo velik napredek v znanosti in kulturi, toda ogromno bogastvo so ustvarili z zasužnjevanjem in izkoriščanjem ljudi, predvsem iz zahodne Afrike.

Nizozemsko kraljestvo je bilo tudi ena zadnjih držav v Evropi, ki je uradno odpravila suženjstvo - to se je zgodilo leta 1863, dejansko pa se je zaključilo deset let kasneje, po koncu "prehodnega obdobja".

Za uradno opravičilo nizozemske države so se zavzemali predvsem potomci sužnjev in prebivalci nekdanjih kolonij, vlada premierja Rutteja pa je to dlje časa zavračala. Približno 70 odstotkov afriško-karibske skupnosti na Nizozemskem meni, da je opravičilo pomembno, v širši populaciji pa skoraj polovica Nizozemcev opravičila ne podpira, piše BBC.

Poleg uradnega opravičila naj bi sicer nizozemska vlada namenila 200 milijonov evrov za projekte ozaveščanja in se zavezala, da bo namenila 27 milijonov evrov za vzpostavitev muzeja, posvečenega časom trgovanja s sužnji. Poleg vladnega opravičila je tudi nizozemski kralj Viljem Aleksander naročil neodvisno preiskavo vloge nizozemske kraljeve družine v kolonialni preteklosti in postkolonialni sedanjosti.

nU9JcpZDDf4

aewXQ3JVZxE

2FGbZObQxxI